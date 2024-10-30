https://ria.ru/20241030/ukraina-1980937812.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T15:33
2024-10-30T15:33
2024-10-30T15:33
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена одновременно – в 15.22 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу