https://ria.ru/20241030/ufa-1980920941.html

В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса

В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса - РИА Новости, 30.10.2024

В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса

Правоохранительные органы Уфы доставили в отдел полиции двух девушек, которые хулиганили в автобусе, а одна из них выпрыгнула из разбитого окна общественного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:41

2024-10-30T14:41

2024-10-30T14:41

происшествия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

УФА, 30 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы доставили в отдел полиции двух девушек, которые хулиганили в автобусе, а одна из них выпрыгнула из разбитого окна общественного транспорта. В Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах - девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок. Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из девушек пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна. "Девушки доставлены в отдел полиции №10 по городу Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение",- прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.

https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа