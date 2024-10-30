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В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса - РИА Новости, 30.10.2024
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14:41 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ufa-1980920941.html
В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса
В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса - РИА Новости, 30.10.2024
В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса
Правоохранительные органы Уфы доставили в отдел полиции двух девушек, которые хулиганили в автобусе, а одна из них выпрыгнула из разбитого окна общественного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:41
2024-10-30T14:41
происшествия
уфа
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УФА, 30 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы доставили в отдел полиции двух девушек, которые хулиганили в автобусе, а одна из них выпрыгнула из разбитого окна общественного транспорта. В Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах - девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок. Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из девушек пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна. "Девушки доставлены в отдел полиции №10 по городу Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение",- прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
https://ria.ru/20241024/guf-1979852471.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса

В Уфе задержали двух хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 30 окт - РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы доставили в отдел полиции двух девушек, которые хулиганили в автобусе, а одна из них выпрыгнула из разбитого окна общественного транспорта.
В Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах - девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок. Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из девушек пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна.
"Девушки доставлены в отдел полиции №10 по городу Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение",- прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
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