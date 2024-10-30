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В Кузбассе будут судить жителя Тывы за убийство подростка - РИА Новости, 30.10.2024
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05:41 30.10.2024 (обновлено: 09:52 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/ubiystvo-1980824053.html
В Кузбассе будут судить жителя Тывы за убийство подростка
В Кузбассе будут судить жителя Тывы за убийство подростка - РИА Новости, 30.10.2024
В Кузбассе будут судить жителя Тывы за убийство подростка
Житель Республики Тывы пойдет под суд в Кузбассе за убийство подростка и покушение на убийство еще двух человек в общежитии Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:41
2024-10-30T09:52
кемерово
россия
республика тыва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Житель Республики Тывы пойдет под суд в Кузбассе за убийство подростка и покушение на убийство еще двух человек в общежитии Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря 2023 года в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. Как уточнили в ведомстве, раненым было 14 и 17 лет. Подозреваемый был задержан, им оказался 17-летний студент из Тувы. Следователи СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Тыва, который на момент совершения преступлений не достиг совершеннолетия. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). Председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.В СУСК по региону уточнили, что фигурант был арестован. По уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, допрошено более 40 свидетелей, выполнено более 30 судебных экспертиз, в числе которых медицинские, медико-криминалистические и экспертизы холодного оружия, которые помогли установить орудие, с использованием которого были совершены особо тяжкие преступления. "Со следствием фигурант не сотрудничал, однако в ходе предварительного расследования собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20241029/podmoskove-1980672349.html
кемерово
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кемерово, россия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Кемерово, Россия, Республика Тыва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Кузбассе будут судить жителя Тывы за убийство подростка

Жителя Тывы осудят в Кузбассе за убийство подростка и покушение на двух человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Житель Республики Тывы пойдет под суд в Кузбассе за убийство подростка и покушение на убийство еще двух человек в общежитии Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря 2023 года в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. Как уточнили в ведомстве, раненым было 14 и 17 лет. Подозреваемый был задержан, им оказался 17-летний студент из Тувы. Следователи СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Тыва, который на момент совершения преступлений не достиг совершеннолетия. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). Председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В СУСК по региону уточнили, что фигурант был арестован. По уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, допрошено более 40 свидетелей, выполнено более 30 судебных экспертиз, в числе которых медицинские, медико-криминалистические и экспертизы холодного оружия, которые помогли установить орудие, с использованием которого были совершены особо тяжкие преступления. "Со следствием фигурант не сотрудничал, однако в ходе предварительного расследования собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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КемеровоРоссияРеспублика ТываСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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