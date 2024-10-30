В Кузбассе будут судить жителя Тывы за убийство подростка
Жителя Тывы осудят в Кузбассе за убийство подростка и покушение на двух человек
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Житель Республики Тывы пойдет под суд в Кузбассе за убийство подростка и покушение на убийство еще двух человек в общежитии Кемерово, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря 2023 года в результате массовой драки в общежитии в Кемерово 16-летний юноша был заколот ударом в грудь, еще двое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями. Как уточнили в ведомстве, раненым было 14 и 17 лет. Подозреваемый был задержан, им оказался 17-летний студент из Тувы. Следователи СК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Республики Тыва, который на момент совершения преступлений не достиг совершеннолетия. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ (покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений). Председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах.
В СУСК по региону уточнили, что фигурант был арестован. По уголовному делу проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий, допрошено более 40 свидетелей, выполнено более 30 судебных экспертиз, в числе которых медицинские, медико-криминалистические и экспертизы холодного оружия, которые помогли установить орудие, с использованием которого были совершены особо тяжкие преступления. "Со следствием фигурант не сотрудничал, однако в ходе предварительного расследования собрана убедительная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу", - сообщает ведомство.