https://ria.ru/20241030/turtsiya-1980826095.html

Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт

Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024

Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт

Турция и Россия в ближайшие недели примут конкретные решения по устранению проблемы банковских транзакций в условиях санкционного давления США, это может быть... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:37

2024-10-30T06:37

2024-10-30T06:37

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турция

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мехмет шимшек

владимир путин

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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Турция и Россия в ближайшие недели примут конкретные решения по устранению проблемы банковских транзакций в условиях санкционного давления США, это может быть создание общего банка или предоставление лицензии российскому, считает аналитик Серхат Латифоглу. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. "В ближайшие недели мы увидим конкретные шаги для решения этой проблемы. Это может быть и создание общего банка, и активизация существующих государственных банков. По имеющейся у меня информации, стороны ведут переговоры над формированием новой модели в условиях западных санкций. В ближайшие недели мы увидим этот шаг", - сказал аналитик РИА Новости. По его словам, у проблемы есть минимум два явных решения. "Это создание общего банка. Либо российский банк может получить лицензию в Турции. Такая практика уже имела место быть", - уточнил Латифоглу. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980150299.html

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россия, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, владимир путин, экономика