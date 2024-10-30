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Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024
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06:37 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/turtsiya-1980826095.html
Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт
Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2024
Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт
Турция и Россия в ближайшие недели примут конкретные решения по устранению проблемы банковских транзакций в условиях санкционного давления США, это может быть... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:37
2024-10-30T06:37
россия
турция
москва
реджеп тайип эрдоган
мехмет шимшек
владимир путин
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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Турция и Россия в ближайшие недели примут конкретные решения по устранению проблемы банковских транзакций в условиях санкционного давления США, это может быть создание общего банка или предоставление лицензии российскому, считает аналитик Серхат Латифоглу. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. "В ближайшие недели мы увидим конкретные шаги для решения этой проблемы. Это может быть и создание общего банка, и активизация существующих государственных банков. По имеющейся у меня информации, стороны ведут переговоры над формированием новой модели в условиях западных санкций. В ближайшие недели мы увидим этот шаг", - сказал аналитик РИА Новости. По его словам, у проблемы есть минимум два явных решения. "Это создание общего банка. Либо российский банк может получить лицензию в Турции. Такая практика уже имела место быть", - уточнил Латифоглу. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980150299.html
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россия, турция, москва, реджеп тайип эрдоган, мехмет шимшек, владимир путин, экономика
Россия, Турция, Москва, Реджеп Тайип Эрдоган, Мехмет Шимшек, Владимир Путин, Экономика
Турция может дать лицензию банку из России на фоне санкций, считает эксперт

Аналитик Латифоглу: Турция может дать лицензию банку из РФ на фоне санкций США

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Турция и Россия в ближайшие недели примут конкретные решения по устранению проблемы банковских транзакций в условиях санкционного давления США, это может быть создание общего банка или предоставление лицензии российскому, считает аналитик Серхат Латифоглу.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать.
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"В ближайшие недели мы увидим конкретные шаги для решения этой проблемы. Это может быть и создание общего банка, и активизация существующих государственных банков. По имеющейся у меня информации, стороны ведут переговоры над формированием новой модели в условиях западных санкций. В ближайшие недели мы увидим этот шаг", - сказал аналитик РИА Новости.
По его словам, у проблемы есть минимум два явных решения.
"Это создание общего банка. Либо российский банк может получить лицензию в Турции. Такая практика уже имела место быть", - уточнил Латифоглу.
Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на прошлой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияТурцияМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганМехмет ШимшекВладимир ПутинЭкономика
 
 
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