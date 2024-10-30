https://ria.ru/20241030/turkmeniya-1980957240.html
Оверчук заявил о большом внимании к русскому языку в Туркмении
Оверчук заявил о большом внимании к русскому языку в Туркмении - РИА Новости, 30.10.2024
Оверчук заявил о большом внимании к русскому языку в Туркмении
Вопросам русского языка в Туркмении уделяется большое внимание, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:36
2024-10-30T16:36
2024-10-30T16:37
туркмения
алексей оверчук
в мире
русский язык в мире
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АШХАБАД, 30 окт – РИА Новости. Вопросам русского языка в Туркмении уделяется большое внимание, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы констатируем, что здесь (в Туркмении) очень большое внимание уделяется вопросам русского языка", – сказал он. Сегодня в Ашхабаде прошла встреча сопредседателей российско-туркменской межправительственной комиссии. По словам вице-премьера РФ, был "рассмотрен широкий круг вопросов, формирующих нашу совместную повестку. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества культурно-гуманитарной в сфере, в сфере образования, в сфере здравоохранения, распространения русского языка". Оверчук отметил, что встреча прошла в очень дружественном, теплом формате. "Она была очень своевременной, мы запланировали в начале следующего года проведение заседания межправительственной комиссии, в рамках которого, собственно, уже будем отслеживать выполнение достигнутых сегодня договоренностей, ну и одновременно строить планы на будущее", – подчеркнул вице-премьер РФ.
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туркмения, алексей оверчук, в мире, русский язык в мире
Туркмения, Алексей Оверчук, В мире, Русский язык в мире
Оверчук заявил о большом внимании к русскому языку в Туркмении
Оверчук: в Туркмении уделяется большое внимание вопросам русского языка
АШХАБАД, 30 окт – РИА Новости. Вопросам русского языка в Туркмении уделяется большое внимание, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы констатируем, что здесь (в Туркмении) очень большое внимание уделяется вопросам русского языка", – сказал он.
Сегодня в Ашхабаде
прошла встреча сопредседателей российско-туркменской межправительственной комиссии. По словам вице-премьера РФ, был "рассмотрен широкий круг вопросов, формирующих нашу совместную повестку. Особое внимание уделено вопросам сотрудничества культурно-гуманитарной в сфере, в сфере образования, в сфере здравоохранения, распространения русского языка".
Оверчук отметил, что встреча прошла в очень дружественном, теплом формате.
"Она была очень своевременной, мы запланировали в начале следующего года проведение заседания межправительственной комиссии, в рамках которого, собственно, уже будем отслеживать выполнение достигнутых сегодня договоренностей, ну и одновременно строить планы на будущее", – подчеркнул вице-премьер РФ.