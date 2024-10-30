https://ria.ru/20241030/turistka-1980968190.html

В турецком отеле умерла туристка из России

В турецком отеле умерла туристка из России - РИА Новости, 30.10.2024

В турецком отеле умерла туристка из России

Туристка из России скончалась в отеле в турецкой Аланье, начато расследование для установления причин смерти, сообщает портал Gerçek Alanya. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T17:13

2024-10-30T17:13

2024-10-30T17:13

россия

турция

происшествия

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СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Туристка из России скончалась в отеле в турецкой Аланье, начато расследование для установления причин смерти, сообщает портал Gerçek Alanya. "Сотрудники отеля в районе Окурджалар обнаружили 49-летнюю россиянку Н. Ф. лежащей неподвижно на полу ее комнаты... Прибывшие по вызову медики установили, что женщина мертва", - сообщает портал. "Судмедэкспертиза посчитала смерть подозрительной, начато расследование в связи с происшествием", - отмечает СМИ.

https://ria.ru/20241006/turist-1976649181.html

россия

турция

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россия, турция, происшествия