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ЦИК: международное наблюдение способствует развитию избирательной системы - РИА Новости, 30.10.2024
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14:12 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/tsik-1980912305.html
ЦИК: международное наблюдение способствует развитию избирательной системы
ЦИК: международное наблюдение способствует развитию избирательной системы - РИА Новости, 30.10.2024
ЦИК: международное наблюдение способствует развитию избирательной системы
Член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев считает, что международное наблюдение за выборами должно рассматриваться в качестве дополнительной... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:12
2024-10-30T14:12
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев считает, что международное наблюдение за выборами должно рассматриваться в качестве дополнительной возможности для роста и развития национальной избирательной системы. "Международное наблюдение должно рассматриваться не только как легитимирующий фактор избирательного процесса, но и как дополнительная возможность для роста и развития национальной избирательной системы", - приводятся слова Андреева в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году", который имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению члена ЦИК России, через конструктивную критику и обмен опытом с коллегами из других стран и международных организаций национальные избирательные системы могут совершенствоваться. Андреев особо подчеркнул, что стандарты международного наблюдения, которые существуют за рубежом, сейчас нуждаются в переосмыслении. "Важным аспектом в международном наблюдении является уважение законов государства и открытость, при которой международные наблюдатели готовы изучать новые для них стандарты", - добавил он. Так, член ЦИК РФ отметил, что Россия в 2024 году вновь подтвердила высокий уровень организации выборов и открытость своей избирательной системы, стране "есть чем гордиться и есть чем делиться" в сфере организации голосования. Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.
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россия, москва, общественная палата рф, цик рф
Россия, Москва, Общественная палата РФ, ЦИК РФ

ЦИК: международное наблюдение способствует развитию избирательной системы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа Информационного центра ЦИК РФ
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Член Центральной избирательной комиссии РФ Павел Андреев считает, что международное наблюдение за выборами должно рассматриваться в качестве дополнительной возможности для роста и развития национальной избирательной системы.
"Международное наблюдение должно рассматриваться не только как легитимирующий фактор избирательного процесса, но и как дополнительная возможность для роста и развития национальной избирательной системы", - приводятся слова Андреева в докладе "Наблюдательные миссии Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
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По мнению члена ЦИК России, через конструктивную критику и обмен опытом с коллегами из других стран и международных организаций национальные избирательные системы могут совершенствоваться.
Андреев особо подчеркнул, что стандарты международного наблюдения, которые существуют за рубежом, сейчас нуждаются в переосмыслении.
"Важным аспектом в международном наблюдении является уважение законов государства и открытость, при которой международные наблюдатели готовы изучать новые для них стандарты", - добавил он.
Так, член ЦИК РФ отметил, что Россия в 2024 году вновь подтвердила высокий уровень организации выборов и открытость своей избирательной системы, стране "есть чем гордиться и есть чем делиться" в сфере организации голосования.
Доклад о результатах работы наблюдательных миссий Общественной палаты РФ на выборах за рубежом в 2023 году представят на итоговом форуме "Сообщество" в Москве 1-2 ноября. Тема форума - "Россия-2030: общественные инициативы для нового времени". РИА Новости - генеральный партнер форума.
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