https://ria.ru/20241030/tsakhal-1980929838.html

ЦАХАЛ заявила о ликвидации замглавы одного из спецподразделений "Хезболлы"

ЦАХАЛ заявила о ликвидации замглавы одного из спецподразделений "Хезболлы" - РИА Новости, 30.10.2024

ЦАХАЛ заявила о ликвидации замглавы одного из спецподразделений "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Мустафы Ахмада Шахади - заместителя командира спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:12

2024-10-30T15:12

2024-10-30T15:24

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Мустафы Ахмада Шахади - заместителя командира спецподразделения "Радван" шиитского движения "Хезболлах" в районе Набатии, сообщила в среду пресс-служба армии."В результате нанесенного удара, по данным разведки, ВВС ЦАХАЛ уничтожили Мустафу Ахмада Шахади, заместителя командующего силами "Радван" (движения – ред.) "Хезболлах" в районе Набатии", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что Шахади был ответственен за организацию множества атак на Израиль. Он также командовал силами "Радван" в Сирии с 2012 по 2017 годы и руководил операциями подразделений на юге Ливана.В сообщении отмечается, что спецподразделение "Радван" в том числе отвечает за проникновение бойцов "Хезболлах" на территорию Израиля и захват приграничных районов на севере страны.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html

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в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, израиль, сирия, ливан, хамас