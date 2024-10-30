https://ria.ru/20241030/troyka-1980978635.html

Карта “Тройка”: как ездить на городском транспорте Москвы со скидкой

Карта “Тройка”: тарифы на проезд в Москве, как пополнить и узнать баланс

Карта “Тройка”: как ездить на городском транспорте Москвы со скидкой

“Тройка” - универсальная бесконтактная карта для оплаты проезда на транспорте города Москвы. Рассказываем подробно, что это такое, ее суть и сколько сейчас... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:39

2024-10-30T18:39

2024-10-30T19:26

москва

общественный транспорт

карта "тройка"

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. “Тройка” - универсальная бесконтактная карта для оплаты проезда на транспорте города Москвы. Рассказываем подробно, что это такое, ее суть и сколько сейчас стоит поездка по транспортной карте в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, основные тарифы на проезд и билеты на какие мероприятия можно купить, используя “Тройку”, - в материале РИА НовостиКарта тройкаВ 2013 году в столице была изменена система тарифов оплаты общественного транспорта, после чего возникла необходимость в универсальном платежном средстве, которым и стала “Тройка”. Это пластиковая бесконтактная карта с возможностью оплаты и пополнения, которая собой заменила проездные и другие билеты. На нее можно не только положить деньги, но и записать абонементы на пригородные поезда, “Единый” или “ТАТ”.Для чего нужнаЭто удобный вариант оплаты проезда, если на “Тройку” записать абонемент, то изначально поездки будут списываться с него, а потом - деньги из “Кошелька”. Картой можно оплачивать билеты на всех видах транспорта и в некоторых других объектах города Москвы.Как выглядитСтандартная карта “Тройка” выпускается в синем цвете, на лицевой стороне изображена тройка лошадей, логотип и название. На обороте указаны варианты билетов, которые можно на нее записать, полезная информация, телефоны поддержки и индивидуальный номер карты из 10 цифр.Где купить картуУниверсальное платежное средство продается в кассах и автоматах московского метрополитена, ГУП “Мосгортранс” и пригородных поездов. В мобильном приложении “Метро Москвы” можно выпустить виртуальную “Тройку”.Стоимость картыУ “Тройки” есть залоговая стоимость - 150 рублей. Сумму можно вернуть при возврате исправной карты в течение пяти лет.Как пополнитьПоложить средства на “Кошелек” или записать проездной билет можно:Если пополнение было проведено удаленно, необходимо будет активировать платеж, приложив карту к валидатору в любом наземном городском транспорте, к турникету в метро, автомату продажи билетов или в мобильном приложении “Метро Москвы”, установленном на смартфоне с поддержкой NFC.Как посмотреть балансБаланс можно увидеть на валидаторе, при проходе на транспорт, а также на информационных желтых терминалах, расположенных в метрополитене, автоматических терминалах, узнать у кассира или в мобильных приложениях с возможностью пополнения “Тройки”.ТарифыБилет “Кошелек” на общественный транспорт Москвы равен одному проходу и на данный момент составляет:АбонементыНа метро, МЦД, трамвай, автобус, троллейбус существуют абонементы на:Трамвай, автобус, троллейбус:Только автобус:Где можно платить картой, кроме транспортаКартой можно оплатить поездку на теплоходе по Москве-реке (для этого на нем должна быть нанесена символика “Тройки”), вход в Московский зоопарк, парк “Зарядье”, некоторые музеи города, поездку на канатной дороге на Воробьевых горах, она подходит в качестве ключа в сети велопроката “Велобайк”.Преимущества и недостатки картыОчевидных недостатков у карты нет, а к плюсам можно отнести:Возврат картыТранспортную карту можно вернуть в течение пяти лет после покупки: залоговые 150 рублей будут возвращены покупателю. Но денежные средства за оплаченные, но неиспользованные проездные билеты, в том числе хранящиеся в “Кошельке”, возврату не подлежат (Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ).Если “Тройка” неисправна, можно сдать ее на экспертизу (в этом случае срок записанных на карту билетов продлевается) в один из сервисных центров, расположенных на станциях Большой кольцевой линии или в в пассажирское агентство ГУП “Мосгортранс”.Мобильное приложение “Тройка”Еще удобнее пользоваться универсальной картой с мобильным приложением “Метро Москвы”, которое доступно для владельцев iOS и Android. В нем можно легко привязать “Тройку” в личном кабинете, а также:

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https://ria.ru/20240916/podmoskove-1973021115.html

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москва, общественный транспорт, карта "тройка"