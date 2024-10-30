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Карта “Тройка”: тарифы на проезд в Москве, как пополнить и узнать баланс
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18:39 30.10.2024 (обновлено: 19:26 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/troyka-1980978635.html
Карта “Тройка”: как ездить на городском транспорте Москвы со скидкой
Карта “Тройка”: тарифы на проезд в Москве, как пополнить и узнать баланс
Карта “Тройка”: как ездить на городском транспорте Москвы со скидкой
“Тройка” - универсальная бесконтактная карта для оплаты проезда на транспорте города Москвы. Рассказываем подробно, что это такое, ее суть и сколько сейчас... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T18:39
2024-10-30T19:26
москва
общественный транспорт
карта "тройка"
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. “Тройка” - универсальная бесконтактная карта для оплаты проезда на транспорте города Москвы. Рассказываем подробно, что это такое, ее суть и сколько сейчас стоит поездка по транспортной карте в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, основные тарифы на проезд и билеты на какие мероприятия можно купить, используя “Тройку”, - в материале РИА НовостиКарта тройкаВ 2013 году в столице была изменена система тарифов оплаты общественного транспорта, после чего возникла необходимость в универсальном платежном средстве, которым и стала “Тройка”. Это пластиковая бесконтактная карта с возможностью оплаты и пополнения, которая собой заменила проездные и другие билеты. На нее можно не только положить деньги, но и записать абонементы на пригородные поезда, “Единый” или “ТАТ”.Для чего нужнаЭто удобный вариант оплаты проезда, если на “Тройку” записать абонемент, то изначально поездки будут списываться с него, а потом - деньги из “Кошелька”. Картой можно оплачивать билеты на всех видах транспорта и в некоторых других объектах города Москвы.Как выглядитСтандартная карта “Тройка” выпускается в синем цвете, на лицевой стороне изображена тройка лошадей, логотип и название. На обороте указаны варианты билетов, которые можно на нее записать, полезная информация, телефоны поддержки и индивидуальный номер карты из 10 цифр.Где купить картуУниверсальное платежное средство продается в кассах и автоматах московского метрополитена, ГУП “Мосгортранс” и пригородных поездов. В мобильном приложении “Метро Москвы” можно выпустить виртуальную “Тройку”.Стоимость картыУ “Тройки” есть залоговая стоимость - 150 рублей. Сумму можно вернуть при возврате исправной карты в течение пяти лет.Как пополнитьПоложить средства на “Кошелек” или записать проездной билет можно:Если пополнение было проведено удаленно, необходимо будет активировать платеж, приложив карту к валидатору в любом наземном городском транспорте, к турникету в метро, автомату продажи билетов или в мобильном приложении “Метро Москвы”, установленном на смартфоне с поддержкой NFC.Как посмотреть балансБаланс можно увидеть на валидаторе, при проходе на транспорт, а также на информационных желтых терминалах, расположенных в метрополитене, автоматических терминалах, узнать у кассира или в мобильных приложениях с возможностью пополнения “Тройки”.ТарифыБилет “Кошелек” на общественный транспорт Москвы равен одному проходу и на данный момент составляет:АбонементыНа метро, МЦД, трамвай, автобус, троллейбус существуют абонементы на:Трамвай, автобус, троллейбус:Только автобус:Где можно платить картой, кроме транспортаКартой можно оплатить поездку на теплоходе по Москве-реке (для этого на нем должна быть нанесена символика “Тройки”), вход в Московский зоопарк, парк “Зарядье”, некоторые музеи города, поездку на канатной дороге на Воробьевых горах, она подходит в качестве ключа в сети велопроката “Велобайк”.Преимущества и недостатки картыОчевидных недостатков у карты нет, а к плюсам можно отнести:Возврат картыТранспортную карту можно вернуть в течение пяти лет после покупки: залоговые 150 рублей будут возвращены покупателю. Но денежные средства за оплаченные, но неиспользованные проездные билеты, в том числе хранящиеся в “Кошельке”, возврату не подлежат (Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ).Если “Тройка” неисправна, можно сдать ее на экспертизу (в этом случае срок записанных на карту билетов продлевается) в один из сервисных центров, расположенных на станциях Большой кольцевой линии или в в пассажирское агентство ГУП “Мосгортранс”.Мобильное приложение “Тройка”Еще удобнее пользоваться универсальной картой с мобильным приложением “Метро Москвы”, которое доступно для владельцев iOS и Android. В нем можно легко привязать “Тройку” в личном кабинете, а также:
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978326110.html
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москва, общественный транспорт, карта "тройка"
Москва, Общественный транспорт, Карта "Тройка"

Карта “Тройка”: как ездить на городском транспорте Москвы со скидкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКарта "Тройка"
Карта Тройка - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Карта "Тройка"
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Оглавление
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. “Тройка” - универсальная бесконтактная карта для оплаты проезда на транспорте города Москвы. Рассказываем подробно, что это такое, ее суть и сколько сейчас стоит поездка по транспортной карте в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, основные тарифы на проезд и билеты на какие мероприятия можно купить, используя “Тройку”, - в материале РИА Новости
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Карта тройка

В 2013 году в столице была изменена система тарифов оплаты общественного транспорта, после чего возникла необходимость в универсальном платежном средстве, которым и стала “Тройка”. Это пластиковая бесконтактная карта с возможностью оплаты и пополнения, которая собой заменила проездные и другие билеты. На нее можно не только положить деньги, но и записать абонементы на пригородные поезда, “Единый” или “ТАТ”.

Для чего нужна

Это удобный вариант оплаты проезда, если на “Тройку” записать абонемент, то изначально поездки будут списываться с него, а потом - деньги из “Кошелька”. Картой можно оплачивать билеты на всех видах транспорта и в некоторых других объектах города Москвы.

Как выглядит

Стандартная карта “Тройка” выпускается в синем цвете, на лицевой стороне изображена тройка лошадей, логотип и название. На обороте указаны варианты билетов, которые можно на нее записать, полезная информация, телефоны поддержки и индивидуальный номер карты из 10 цифр.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИспользование транспортной карты "Тройка"
Использование транспортной карты Тройка - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Использование транспортной карты "Тройка"

Где купить карту

Универсальное платежное средство продается в кассах и автоматах московского метрополитена, ГУП “Мосгортранс” и пригородных поездов. В мобильном приложении “Метро Москвы” можно выпустить виртуальную “Тройку”.

Стоимость карты

У “Тройки” есть залоговая стоимость - 150 рублей. Сумму можно вернуть при возврате исправной карты в течение пяти лет.

Как пополнить

Положить средства на “Кошелек” или записать проездной билет можно:
  • в кассах и автоматах по продаже билетов на транспорт;
  • через мобильные приложения “Метро Москвы”, “Московский транспорт”, “Госуслуги Москвы” и в личном кабинете некоторых банков;
  • на сайте московского метрополитена;
  • на портале “Московский транспорт”;
  • на официальном сайте мэра Москвы.
Если пополнение было проведено удаленно, необходимо будет активировать платеж, приложив карту к валидатору в любом наземном городском транспорте, к турникету в метро, автомату продажи билетов или в мобильном приложении “Метро Москвы”, установленном на смартфоне с поддержкой NFC.
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Как посмотреть баланс

Баланс можно увидеть на валидаторе, при проходе на транспорт, а также на информационных желтых терминалах, расположенных в метрополитене, автоматических терминалах, узнать у кассира или в мобильных приложениях с возможностью пополнения “Тройки”.

Тарифы

Билет “Кошелек” на общественный транспорт Москвы равен одному проходу и на данный момент составляет:
  • 57 руб. (“Центральная” зона);
  • 76 руб. (“Пригород”);
  • 76 руб.+34 руб. за каждую зону (“Дальняя”).
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир оплачивает проезд у турникета
Пассажир оплачивает проезд у турникета - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажир оплачивает проезд у турникета

Абонементы

На метро, МЦД, трамвай, автобус, троллейбус существуют абонементы на:
  • ЕДИНЫЙ 60 поездок;
  • ЕДИНЫЙ 1 сутки, 3 суток, 30, 90 и 365 дней.
Трамвай, автобус, троллейбус:
  • ТАТ 30, 90 и 365 дней.
Только автобус:
  • Автобус А-Б 30 дней.

Где можно платить картой, кроме транспорта

Картой можно оплатить поездку на теплоходе по Москве-реке (для этого на нем должна быть нанесена символика “Тройки”), вход в Московский зоопарк, парк “Зарядье”, некоторые музеи города, поездку на канатной дороге на Воробьевых горах, она подходит в качестве ключа в сети велопроката “Велобайк”.

Преимущества и недостатки карты

Очевидных недостатков у карты нет, а к плюсам можно отнести:
  • универсальность;
  • более низкую стоимость проезда по сравнению с бумажными билетами;
  • удаленное пополнение счета;
  • возможность записи абонементов;
  • зачисленные деньги храняться в течение пяти лет;
  • в приложении “Город”, выполняя нехитрые задания, можно получать серьезные скидки на проезд;
  • на сайте магазина московского метрополитена можно заказать “Тройку” с индивидуальным дизайном, а также купить карту в виде брелока, браслета или кольца.
© Фото : ГУП "Московский метрополитен"Кожаный браслет с функционалом карты "Тройка"
Кожаный браслет с функционалом карты Тройка - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Фото : ГУП "Московский метрополитен"
Кожаный браслет с функционалом карты "Тройка"

Возврат карты

Транспортную карту можно вернуть в течение пяти лет после покупки: залоговые 150 рублей будут возвращены покупателю. Но денежные средства за оплаченные, но неиспользованные проездные билеты, в том числе хранящиеся в “Кошельке”, возврату не подлежат (Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ).
Если “Тройка” неисправна, можно сдать ее на экспертизу (в этом случае срок записанных на карту билетов продлевается) в один из сервисных центров, расположенных на станциях Большой кольцевой линии или в в пассажирское агентство ГУП “Мосгортранс”.
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Мобильное приложение “Тройка”

Еще удобнее пользоваться универсальной картой с мобильным приложением “Метро Москвы”, которое доступно для владельцев iOS и Android. В нем можно легко привязать “Тройку” в личном кабинете, а также:
  • переносить остаток денег и абонементы на новую карту;
  • пополнять баланс “Кошелька”;
  • покупать любой абонемент;
  • настраивать удаленное пополнение;
  • отслеживать баланс и совершать бесплатные поездки за бонусы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиртуальная карта "Тройка"
Виртуальная карта Тройка - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Виртуальная карта "Тройка"
 
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