Карта “Тройка”: как ездить на городском транспорте Москвы со скидкой
Карта "Тройка"
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. “Тройка” - универсальная бесконтактная карта для оплаты проезда на транспорте города Москвы. Рассказываем подробно, что это такое, ее суть и сколько сейчас стоит поездка по транспортной карте в метро, автобусе, трамвае и троллейбусе, основные тарифы на проезд и билеты на какие мероприятия можно купить, используя “Тройку”, - в материале РИА Новости
Карта тройка
В 2013 году в столице была изменена система тарифов оплаты общественного транспорта, после чего возникла необходимость в универсальном платежном средстве, которым и стала “Тройка”. Это пластиковая бесконтактная карта с возможностью оплаты и пополнения, которая собой заменила проездные и другие билеты. На нее можно не только положить деньги, но и записать абонементы на пригородные поезда, “Единый” или “ТАТ”.
Для чего нужна
Это удобный вариант оплаты проезда, если на “Тройку” записать абонемент, то изначально поездки будут списываться с него, а потом - деньги из “Кошелька”. Картой можно оплачивать билеты на всех видах транспорта и в некоторых других объектах города Москвы.
Как выглядит
Стандартная карта “Тройка” выпускается в синем цвете, на лицевой стороне изображена тройка лошадей, логотип и название. На обороте указаны варианты билетов, которые можно на нее записать, полезная информация, телефоны поддержки и индивидуальный номер карты из 10 цифр.
Использование транспортной карты "Тройка"
Где купить карту
Универсальное платежное средство продается в кассах и автоматах московского метрополитена, ГУП “Мосгортранс” и пригородных поездов. В мобильном приложении “Метро Москвы” можно выпустить виртуальную “Тройку”.
Стоимость карты
У “Тройки” есть залоговая стоимость - 150 рублей. Сумму можно вернуть при возврате исправной карты в течение пяти лет.
Как пополнить
Положить средства на “Кошелек” или записать проездной билет можно:
- в кассах и автоматах по продаже билетов на транспорт;
- через мобильные приложения “Метро Москвы”, “Московский транспорт”, “Госуслуги Москвы” и в личном кабинете некоторых банков;
- на сайте московского метрополитена;
- на портале “Московский транспорт”;
- на официальном сайте мэра Москвы.
Если пополнение было проведено удаленно, необходимо будет активировать платеж, приложив карту к валидатору в любом наземном городском транспорте, к турникету в метро, автомату продажи билетов или в мобильном приложении “Метро Москвы”, установленном на смартфоне с поддержкой NFC.
Как посмотреть баланс
Баланс можно увидеть на валидаторе, при проходе на транспорт, а также на информационных желтых терминалах, расположенных в метрополитене, автоматических терминалах, узнать у кассира или в мобильных приложениях с возможностью пополнения “Тройки”.
Тарифы
Билет “Кошелек” на общественный транспорт Москвы равен одному проходу и на данный момент составляет:
- 57 руб. (“Центральная” зона);
- 76 руб. (“Пригород”);
- 76 руб.+34 руб. за каждую зону (“Дальняя”).
Пассажир оплачивает проезд у турникета
Абонементы
На метро, МЦД, трамвай, автобус, троллейбус существуют абонементы на:
- ЕДИНЫЙ 60 поездок;
- ЕДИНЫЙ 1 сутки, 3 суток, 30, 90 и 365 дней.
Трамвай, автобус, троллейбус:
- ТАТ 30, 90 и 365 дней.
Только автобус:
- Автобус А-Б 30 дней.
Где можно платить картой, кроме транспорта
Картой можно оплатить поездку на теплоходе по Москве-реке (для этого на нем должна быть нанесена символика “Тройки”), вход в Московский зоопарк, парк “Зарядье”, некоторые музеи города, поездку на канатной дороге на Воробьевых горах, она подходит в качестве ключа в сети велопроката “Велобайк”.
Преимущества и недостатки карты
Очевидных недостатков у карты нет, а к плюсам можно отнести:
- универсальность;
- более низкую стоимость проезда по сравнению с бумажными билетами;
- удаленное пополнение счета;
- возможность записи абонементов;
- зачисленные деньги храняться в течение пяти лет;
- в приложении “Город”, выполняя нехитрые задания, можно получать серьезные скидки на проезд;
- на сайте магазина московского метрополитена можно заказать “Тройку” с индивидуальным дизайном, а также купить карту в виде брелока, браслета или кольца.
Возврат карты
Транспортную карту можно вернуть в течение пяти лет после покупки: залоговые 150 рублей будут возвращены покупателю. Но денежные средства за оплаченные, но неиспользованные проездные билеты, в том числе хранящиеся в “Кошельке”, возврату не подлежат (Федеральный закон от 29.12.2017 № 442-ФЗ).
Если “Тройка” неисправна, можно сдать ее на экспертизу (в этом случае срок записанных на карту билетов продлевается) в один из сервисных центров, расположенных на станциях Большой кольцевой линии или в в пассажирское агентство ГУП “Мосгортранс”.
Мобильное приложение “Тройка”
Еще удобнее пользоваться универсальной картой с мобильным приложением “Метро Москвы”, которое доступно для владельцев iOS и Android. В нем можно легко привязать “Тройку” в личном кабинете, а также:
- переносить остаток денег и абонементы на новую карту;
- пополнять баланс “Кошелька”;
- покупать любой абонемент;
- настраивать удаленное пополнение;
- отслеживать баланс и совершать бесплатные поездки за бонусы.
Виртуальная карта "Тройка"