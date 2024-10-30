https://ria.ru/20241030/trevoga-1980914880.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:20

2024-10-30T14:20

2024-10-30T14:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

черниговская область

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киевской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах звучит с 13.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

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вооруженные силы рф, черниговская область, украина, в мире