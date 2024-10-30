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В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.10.2024
В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:42
2024-10-30T04:42
2024-10-30T04:42
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и указанных областях была объявлена с 1.32 по 4.28 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Сумской и Полтавской областях Украины, она звучит там до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241029/kharkov-1980614409.html
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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще четырех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги