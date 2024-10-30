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Военный эксперт назвал основную задачу тренировки сил сдерживания - РИА Новости, 30.10.2024
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16:01 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/trenirovka-1980947191.html
Военный эксперт назвал основную задачу тренировки сил сдерживания
Военный эксперт назвал основную задачу тренировки сил сдерживания - РИА Новости, 30.10.2024
Военный эксперт назвал основную задачу тренировки сил сдерживания
Основной задачей тренировки российских стратегических сил сдерживания была отработка применения ядерного оружия по новым планам, которые Генштаб ВС РФ... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:01
2024-10-30T16:01
россия
игорь коротченко
владимир путин
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
генштаб вс россии
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Основной задачей тренировки российских стратегических сил сдерживания была отработка применения ядерного оружия по новым планам, которые Генштаб ВС РФ предлагает в связи с анонсированными изменениями в российскую ядерную доктрину, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник президент России Владимир Путин провёл тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту, в частности, об отработке массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. "Это первая такая тренировка после анонсированных изменений в ядерную доктрину. В ходе данной тренировки отрабатывались различные варианты боевого применения - от одиночных ударов до нанесения массированного ядерного удара по потенциальному противнику", - сказал Коротченко. По словам аналитика, Генштаб смоделировал ситуации, предполагающие практическую реализацию новых положений российской ядерной доктрины. В результате были выбраны объекты для удара на территории потенциального противника и отработан весь цикл применения ядерного оружия, а также после получения санкции президента - верховного главнокомандующего ВС РФ - доведение соответствующих команд до конкретных носителей и пусковых установок как электронными, так и реальными пусками, добавил Коротченко. "Все поставленные цели и задачи были отработаны успешно, тем самым планы боевого применения, разработанные российским Генштабом, адаптированы под новые варианты использования ядерного оружия в соответствии с теми доктринальными установками, которые были рассмотрены и будут утверждены в самое ближайшее время", - пояснил аналитик. Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
https://ria.ru/20241030/postavki-1980800881.html
https://ria.ru/20240927/yadernaya_doktrina-1974977507.html
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россия, игорь коротченко, владимир путин, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф, генштаб вс россии
Россия, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Генштаб ВС России
Военный эксперт назвал основную задачу тренировки сил сдерживания

Коротченко: Генштаб ВС РФ отработал на тренировке применение ЯО по новым планам

© Минобороны РФПуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк
Пуск МБР Ярс с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Минобороны РФ
Пуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Основной задачей тренировки российских стратегических сил сдерживания была отработка применения ядерного оружия по новым планам, которые Генштаб ВС РФ предлагает в связи с анонсированными изменениями в российскую ядерную доктрину, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник президент России Владимир Путин провёл тренировку наземной, морской и авиационной составляющих стратегических сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту, в частности, об отработке массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.
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"Это первая такая тренировка после анонсированных изменений в ядерную доктрину. В ходе данной тренировки отрабатывались различные варианты боевого применения - от одиночных ударов до нанесения массированного ядерного удара по потенциальному противнику", - сказал Коротченко.
По словам аналитика, Генштаб смоделировал ситуации, предполагающие практическую реализацию новых положений российской ядерной доктрины. В результате были выбраны объекты для удара на территории потенциального противника и отработан весь цикл применения ядерного оружия, а также после получения санкции президента - верховного главнокомандующего ВС РФ - доведение соответствующих команд до конкретных носителей и пусковых установок как электронными, так и реальными пусками, добавил Коротченко.
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"Все поставленные цели и задачи были отработаны успешно, тем самым планы боевого применения, разработанные российским Генштабом, адаптированы под новые варианты использования ядерного оружия в соответствии с теми доктринальными установками, которые были рассмотрены и будут утверждены в самое ближайшее время", - пояснил аналитик.
Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
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РоссияИгорь КоротченкоВладимир ПутинАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФГенштаб ВС России
 
 
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