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Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией - РИА Новости, 30.10.2024
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16:25 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980954158.html
Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией
Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией - РИА Новости, 30.10.2024
Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией
Объем взаимной торговли между Россией и Туркменией за семь месяцев текущего года вырос на 58%, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:25
2024-10-30T16:25
экономика
россия
туркмения
алексей оверчук
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 30 окт – РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и Туркменией за семь месяцев текущего года вырос на 58%, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Взаимная торговля России и Туркменистана имеет положительную динамику. По итогам 7 месяцев текущего года в стоимостном выражении товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 58%, по нашим данным", – сказал он. По словам вице-премьера РФ, для сохранения положительной динамики, по линии профильных ведомств двух стран разработан проект программы экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Туркмении на 2025-2027 годы, который в настоящее время находится на финальной стадии согласования. В среду Оверчук провел переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и сопредседателем российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, главой МИД Рашидом Мередовым. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в первом квартале 2024 года рост товарооборота между Россией и Туркменией составил 22%.
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экономика, россия, туркмения, алексей оверчук, сердар бердымухамедов , рашид мередов, в мире
Экономика, Россия, Туркмения, Алексей Оверчук, Сердар Бердымухамедов , Рашид Мередов, В мире
Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией

Оверчук: объем взаимной торговли между Россией и Туркменией вырос на 58%

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Алексей Оверчук . Архивное фото
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АШХАБАД, 30 окт – РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и Туркменией за семь месяцев текущего года вырос на 58%, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Взаимная торговля России и Туркменистана имеет положительную динамику. По итогам 7 месяцев текущего года в стоимостном выражении товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 58%, по нашим данным", – сказал он.
По словам вице-премьера РФ, для сохранения положительной динамики, по линии профильных ведомств двух стран разработан проект программы экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Туркмении на 2025-2027 годы, который в настоящее время находится на финальной стадии согласования.
В среду Оверчук провел переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и сопредседателем российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, главой МИД Рашидом Мередовым.
В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в первом квартале 2024 года рост товарооборота между Россией и Туркменией составил 22%.
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ЭкономикаРоссияТуркменияАлексей ОверчукСердар БердымухамедовРашид МередовВ мире
 
 
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