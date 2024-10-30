https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980954158.html

Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией

Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией - РИА Новости, 30.10.2024

Оверчук рассказал о росте товарооборота между Россией и Туркменией

Объем взаимной торговли между Россией и Туркменией за семь месяцев текущего года вырос на 58%, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T16:25

2024-10-30T16:25

2024-10-30T16:25

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туркмения

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сердар бердымухамедов

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АШХАБАД, 30 окт – РИА Новости. Объем взаимной торговли между Россией и Туркменией за семь месяцев текущего года вырос на 58%, сообщил сопредседатель российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Взаимная торговля России и Туркменистана имеет положительную динамику. По итогам 7 месяцев текущего года в стоимостном выражении товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 58%, по нашим данным", – сказал он. По словам вице-премьера РФ, для сохранения положительной динамики, по линии профильных ведомств двух стран разработан проект программы экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Туркмении на 2025-2027 годы, который в настоящее время находится на финальной стадии согласования. В среду Оверчук провел переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и сопредседателем российско-туркменской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, главой МИД Рашидом Мередовым. В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в первом квартале 2024 года рост товарооборота между Россией и Туркменией составил 22%.

https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980817397.html

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экономика, россия, туркмения, алексей оверчук, сердар бердымухамедов , рашид мередов, в мире