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Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро - РИА Новости, 30.10.2024
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03:06 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980817397.html
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро - РИА Новости, 30.10.2024
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро
Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:06
2024-10-30T03:06
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, Россия сократила поставки товаров в ЕС на 12% к июлю - до 2,6 миллиарда евро. В свою очередь объединение уменьшило продажи своей продукции в Россию на 18% - до 2,5 миллиарда евро. В результате двусторонний товарооборот уменьшился на 15% и составил 5,1 миллиарда евро по итогам августа. Падение торговли стало самым крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота находится вблизи показателей 1999 года. Россия и ЕС за восемь месяцев текущего года сократили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35% и стал составлять 23,4 миллиарда евро, а европейский - на 18%, до 21,6 миллиарда.
https://ria.ru/20241024/tovarooborot-1979930416.html
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евросоюз, евростат, россия, экономика
Евросоюз, Евростат, Россия, Экономика
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро

Торговля России с ЕС в августе резко упал до 5,1 миллиарда евро

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, Россия сократила поставки товаров в ЕС на 12% к июлю - до 2,6 миллиарда евро. В свою очередь объединение уменьшило продажи своей продукции в Россию на 18% - до 2,5 миллиарда евро.
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В результате двусторонний товарооборот уменьшился на 15% и составил 5,1 миллиарда евро по итогам августа. Падение торговли стало самым крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота находится вблизи показателей 1999 года.
Россия и ЕС за восемь месяцев текущего года сократили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35% и стал составлять 23,4 миллиарда евро, а европейский - на 18%, до 21,6 миллиарда.
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