https://ria.ru/20241030/tovarooborot-1980817397.html
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро - РИА Новости, 30.10.2024
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро
Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T03:06
2024-10-30T03:06
2024-10-30T03:06
евросоюз
евростат
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, Россия сократила поставки товаров в ЕС на 12% к июлю - до 2,6 миллиарда евро. В свою очередь объединение уменьшило продажи своей продукции в Россию на 18% - до 2,5 миллиарда евро. В результате двусторонний товарооборот уменьшился на 15% и составил 5,1 миллиарда евро по итогам августа. Падение торговли стало самым крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота находится вблизи показателей 1999 года. Россия и ЕС за восемь месяцев текущего года сократили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35% и стал составлять 23,4 миллиарда евро, а европейский - на 18%, до 21,6 миллиарда.
https://ria.ru/20241024/tovarooborot-1979930416.html
https://ria.ru/20241028/tovarooborot-1980549997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_1d2e5b055fb22bb084250eaaeffc57d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, евростат, россия, экономика
Евросоюз, Евростат, Россия, Экономика
Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро
Торговля России с ЕС в августе резко упал до 5,1 миллиарда евро
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился - почти на один миллиард евро, до 5,1 миллиарда, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, Россия сократила поставки товаров в ЕС на 12% к июлю - до 2,6 миллиарда евро. В свою очередь объединение уменьшило продажи своей продукции в Россию на 18% - до 2,5 миллиарда евро.
В результате двусторонний товарооборот уменьшился на 15% и составил 5,1 миллиарда евро по итогам августа. Падение торговли стало самым крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота находится вблизи показателей 1999 года.
Россия и ЕС за восемь месяцев текущего года сократили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35% и стал составлять 23,4 миллиарда евро, а европейский - на 18%, до 21,6 миллиарда.