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В "Ахмате" отметили эффективность томографов в госпиталях у фронта - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/tomografy-1980822499.html
В "Ахмате" отметили эффективность томографов в госпиталях у фронта
В "Ахмате" отметили эффективность томографов в госпиталях у фронта - РИА Новости, 30.10.2024
В "Ахмате" отметили эффективность томографов в госпиталях у фронта
Томографы, которые стали появляться в прифронтовых госпиталях, на 70% увеличивают эффективность оказанной первой помощи раненым бойцам, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:17
2024-10-30T05:17
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Томографы, которые стали появляться в прифронтовых госпиталях, на 70% увеличивают эффективность оказанной первой помощи раненым бойцам, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" с позывным "Буля". "На самом деле это процентов, наверное, на 70, мы сейчас рассчитываем, увеличивает возможность спасать намного быстрее жизни ребятам, так как есть свой компьютерный томограф. Это возможность осмотреть бойца с головы до пяток - это первое, второе - это найти даже микроскопические осколки, ну и какие-нибудь отклонения по здоровью", - рассказал собеседник агентства, комментируя появление компьютерного томографа, а также рентгена в одном из прифронтовых госпиталей в Донбассе. Он уточнил, что томограф увеличивает эффективность оказания помощи поступающим раненым бойцам, а также сокращает количество этапов эвакуации. "Мы знаем, что именно у пациента болит - простым языком, не научным, - (знаем) где находится осколок, с точностью до миллиметра. Буквально вчера у нас пуля 7,62×39 (калибр - ред.) осталась у нашего пациента. Наш врач-рентгенолог принес нам в операционную снимок, мы разрезали прям над пулей. Операция длилась десять минут", - рассказал "Буля".
https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс
В "Ахмате" отметили эффективность томографов в госпиталях у фронта

"Ахмат": томографы в госпиталях у фронта на 70% увеличивают эффективность помощи

© Pixabay / jarmoluk Магнитно-резонансный томограф
Магнитно-резонансный томограф - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Pixabay / jarmoluk
Магнитно-резонансный томограф. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 окт - РИА Новости. Томографы, которые стали появляться в прифронтовых госпиталях, на 70% увеличивают эффективность оказанной первой помощи раненым бойцам, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы спецназа "Ахмат" с позывным "Буля".
«
"На самом деле это процентов, наверное, на 70, мы сейчас рассчитываем, увеличивает возможность спасать намного быстрее жизни ребятам, так как есть свой компьютерный томограф. Это возможность осмотреть бойца с головы до пяток - это первое, второе - это найти даже микроскопические осколки, ну и какие-нибудь отклонения по здоровью", - рассказал собеседник агентства, комментируя появление компьютерного томографа, а также рентгена в одном из прифронтовых госпиталей в Донбассе.
Он уточнил, что томограф увеличивает эффективность оказания помощи поступающим раненым бойцам, а также сокращает количество этапов эвакуации.
"Мы знаем, что именно у пациента болит - простым языком, не научным, - (знаем) где находится осколок, с точностью до миллиметра. Буквально вчера у нас пуля 7,62×39 (калибр - ред.) осталась у нашего пациента. Наш врач-рентгенолог принес нам в операционную снимок, мы разрезали прям над пулей. Операция длилась десять минут", - рассказал "Буля".
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Специальная военная операция на УкраинеДонбасс
 
 
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