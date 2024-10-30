https://ria.ru/20241030/tomagavk-1980832267.html

В Госдуме призвали США воздержаться от поставок "Томагавков" Украине

В Госдуме призвали США воздержаться от поставок "Томагавков" Украине - РИА Новости, 30.10.2024

В Госдуме призвали США воздержаться от поставок "Томагавков" Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал власти США воздержаться от поставок ракет большой дальности "Томагавк" Украине,... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T08:39

2024-10-30T08:39

2024-10-30T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал власти США воздержаться от поставок ракет большой дальности "Томагавк" Украине, по его словам, в противном случае эти ракеты будут признаны приоритетной целью для уничтожения. Пункт так называемого плана победы Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". Дальность ракет "Томагавк" в семь раз больше, чем у систем ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве. "Властям США стоит призадуматься о последствиях своего возможного опрометчивого решения и не идти на поводу у Зеленского, решившего, по всей видимости, разжечь новую мировую войну. В случае поставок ракет "Томагавк" на территорию Украины они автоматически станут приоритетной целью для уничтожения. Нанесение упреждающих ударов не позволит врагу наводить американские ракеты по территории России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, страны, поставляющие Украине оружие, должны понимать, что Россия готова и способна отстоять и защитить свою безопасность. "За каждые агрессивные действия и провокации последует неминуемый разрушительный для противника ответ", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html

https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, михаил шеремет, владимир зеленский, нато, в мире