В Госдуме призвали США воздержаться от поставок "Томагавков" Украине
Депутат Шеремет призвал США воздержаться от поставок ракет "Томагавк" Украине
© AP Photo / Ford WilliamsПуск ракеты Tomahawk
© AP Photo / Ford Williams
Пуск ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал власти США воздержаться от поставок ракет большой дальности "Томагавк" Украине, по его словам, в противном случае эти ракеты будут признаны приоритетной целью для уничтожения.
Пункт так называемого плана победы Владимира Зеленского о пакете "неядерного сдерживания", который он не представил публично, подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк", сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. При этом чиновники США охарактеризовали эту просьбу как "абсолютно невыполнимую". Дальность ракет "Томагавк" в семь раз больше, чем у систем ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве.
"Властям США стоит призадуматься о последствиях своего возможного опрометчивого решения и не идти на поводу у Зеленского, решившего, по всей видимости, разжечь новую мировую войну. В случае поставок ракет "Томагавк" на территорию Украины они автоматически станут приоритетной целью для уничтожения. Нанесение упреждающих ударов не позволит врагу наводить американские ракеты по территории России", - сказал Шеремет РИА Новости.
"За каждые агрессивные действия и провокации последует неминуемый разрушительный для противника ответ", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Удары вглубь России: как работает секретное украинское оружие
23 октября, 08:00