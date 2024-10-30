https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html

ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке

ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке - РИА Новости, 30.10.2024

ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке

Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр города Иван... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T00:12

2024-10-30T00:12

2024-10-30T08:51

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

стирол

иван приходько

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 30 окт - РИА Новости. Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр города Иван Приходько."Сегодня (29 октября. — Прим. ред.) был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дронэ — Прим. ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус", — сказал Приходько.РЭБ в результате этого, как пояснил собеседник, не сработал. В результате атаки погиб один человек, еще двое ранены.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов — ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз. "Пока количество ударов беспилотниками не уменьшается. Иногда больше, иногда меньше. В среднем это от 20 до 40 атак в сутки. К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении", — добавил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980771317.html

https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Последствия удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр Иван Приходько. В результате атаки один мирный погиб, еще два пострадали. Горловка, рассказал он, находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют дронами город в среднем "от 20 до 40" раз. 2024-10-30T00:12 true PT0M28S

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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, иван приходько, происшествия