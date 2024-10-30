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ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:12 30.10.2024 (обновлено: 08:51 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/taktika-1980810438.html
ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке - РИА Новости, 30.10.2024
ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр города Иван... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T00:12
2024-10-30T08:51
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
иван приходько
происшествия
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ГОРЛОВКА (ДНР), 30 окт - РИА Новости. Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр города Иван Приходько.&quot;Сегодня (29 октября. — Прим. ред.) был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику &quot;тихой атаки&quot;. РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дронэ — Прим. ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус&quot;, — сказал Приходько.РЭБ в результате этого, как пояснил собеседник, не сработал. В результате атаки погиб один человек, еще двое ранены.Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов — ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз. "Пока количество ударов беспилотниками не уменьшается. Иногда больше, иногда меньше. В среднем это от 20 до 40 атак в сутки. К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении", — добавил мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241029/gorlovka-1980771317.html
https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980100582.html
горловка
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Последствия удара дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР
Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр Иван Приходько. В результате атаки один мирный погиб, еще два пострадали. Горловка, рассказал он, находится под постоянными атаками украинских дронов - ежедневно ВСУ атакуют дронами город в среднем "от 20 до 40" раз.
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ применили особую тактику при атаке БПЛА на автобус

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ГОРЛОВКА (ДНР), 30 окт - РИА Новости. Украинские военные применили тактику "тихой атаки" при ударе дроном-камикадзе по автобусу в Горловке в ДНР, об этом РИА Новости рассказал мэр города Иван Приходько.
«

"Сегодня (29 октября. — Прим. ред.) был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику "тихой атаки". РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дронэ — Прим. ред.), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус", — сказал Приходько.

РЭБ в результате этого, как пояснил собеседник, не сработал. В результате атаки погиб один человек, еще двое ранены.
Он также подчеркнул, что Горловка находится под постоянными атаками украинских дронов — ежедневно ВСУ атакуют город с применением БПЛА не менее 20 раз.
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"Пока количество ударов беспилотниками не уменьшается. Иногда больше, иногда меньше. В среднем это от 20 до 40 атак в сутки. К сожалению, количество погибших и раненых варьируется в таком же соотношении", — добавил мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтиролИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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