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Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание - РИА Новости, 30.10.2024
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07:06 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/taksist-1980827225.html
Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание
Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание - РИА Новости, 30.10.2024
Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание
Басманный суд Москвы назначил таксисту один год и девять месяцев принудительных работ за аферу с ценой поездки, за которую он увеличил чек на 5 тысяч рублей,... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:06
2024-10-30T07:06
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил таксисту один год и девять месяцев принудительных работ за аферу с ценой поездки, за которую он увеличил чек на 5 тысяч рублей, приписав к ней два нуля, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В начале лета Зограб Мгоян будучи водителем такси подвозил пассажира домой. Клиент решил оплатить поездку переводом на карту через банковское приложение, однако находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не видел отчетливо в приложении стоимость поездки. Таксист решил воспользоваться этим и увеличил сумму чека, приписав к ней два нуля. Протрезвев, пассажир обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 159 УК РФ). Согласно уголовному кодексу, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 тысяч рублей. Дело было рассмотрено судом. Суд признал виновным таксиста в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (по части 2 статьи 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и девять месяцев колонии, однако сразу заменил его на исправительные работы. "На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменить назначенное Мгояну Зограбу Андраниковичу наказание в виде лишения свободы на один год девять месяцев на принудительные работы сроком на один год девять месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства", - говорится в судебных документах. Пока шли судебные разбирательства, фигурант находился под подпиской о невыезде. Год назад он уже был осужден Лефортовским судом Москвы на полтора года за грабеж. Во время оглашения приговора Мгоян был освобожден в зале суда, который засчитал его пребывание в СИЗО, пока шло следствие.
https://ria.ru/20241030/proverka-1980812396.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Московскому таксисту, увеличившему чек на два нуля, назначили наказание

В Москве назначили принудительные работы таксисту, увеличившему чек на два нуля

© iStock.com / Yury KaramanenkoПробка в Москве
Пробка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© iStock.com / Yury Karamanenko
Пробка в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил таксисту один год и девять месяцев принудительных работ за аферу с ценой поездки, за которую он увеличил чек на 5 тысяч рублей, приписав к ней два нуля, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В начале лета Зограб Мгоян будучи водителем такси подвозил пассажира домой. Клиент решил оплатить поездку переводом на карту через банковское приложение, однако находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не видел отчетливо в приложении стоимость поездки. Таксист решил воспользоваться этим и увеличил сумму чека, приписав к ней два нуля. Протрезвев, пассажир обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (часть 2 статьи 159 УК РФ).
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Согласно уголовному кодексу, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 тысяч рублей.
Дело было рассмотрено судом.
Суд признал виновным таксиста в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (по части 2 статьи 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на один год и девять месяцев колонии, однако сразу заменил его на исправительные работы.
"На основании части 2 статьи 53.1 УК РФ заменить назначенное Мгояну Зограбу Андраниковичу наказание в виде лишения свободы на один год девять месяцев на принудительные работы сроком на один год девять месяцев, с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства", - говорится в судебных документах.
Пока шли судебные разбирательства, фигурант находился под подпиской о невыезде.
Год назад он уже был осужден Лефортовским судом Москвы на полтора года за грабеж. Во время оглашения приговора Мгоян был освобожден в зале суда, который засчитал его пребывание в СИЗО, пока шло следствие.
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