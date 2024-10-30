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Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы - РИА Новости, 30.10.2024
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Религия
 
20:30 30.10.2024 (обновлено: 20:41 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/svyaschennik-1981009485.html
Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы
Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы - РИА Новости, 30.10.2024
Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы
Священник из Тульской области, протоиерей Валентин Дудин, в отношении которого появились сведения о домогательствах к подростку, на время расследования... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T20:30
2024-10-30T20:41
религия
тульская область
московский патриархат
русская православная церковь
россия
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Священник из Тульской области, протоиерей Валентин Дудин, в отношении которого появились сведения о домогательствах к подростку, на время расследования епархиальной дисциплинарной комиссии отстранён от должностей и запрещён в служении, сообщили РИА Новости в Московском патриархате. "По факту получения информации о ведущихся следственных действиях в отношении протоиерея Валентина Дудина дисциплинарная комиссия Белевской епархии приняла решение отстранить его от всех занимаемых должностей. Дудин также запрещен в священнослужении", – сообщил источник. В Белевской епархии РИА Новости подтвердили эту информацию, отметив, что ввиду следственных действий "никакого собственного расследования епархия не ведет".Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Тульской области родители 12-летнего мальчика обвиняют в педофилии священника Свято-Иверского храма в селе Тёплое Валентина Дудина: по словам ребёнка, тот лежал с ним в кровати и целовал в губы. По информации на сайте храма, он относится к Плавскому благочинию Белевской епархии Тульской митрополии Русской православной церкви.
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тульская область, московский патриархат, русская православная церковь, россия, общество
Религия, Тульская область, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Россия, Общество
Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы

РПЦ: священника из Тулы, подозреваемого в педофилии, отстранили от службы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на храм и дома в Тульской области
Вид на храм и дома в Тульской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм и дома в Тульской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Священник из Тульской области, протоиерей Валентин Дудин, в отношении которого появились сведения о домогательствах к подростку, на время расследования епархиальной дисциплинарной комиссии отстранён от должностей и запрещён в служении, сообщили РИА Новости в Московском патриархате.
"По факту получения информации о ведущихся следственных действиях в отношении протоиерея Валентина Дудина дисциплинарная комиссия Белевской епархии приняла решение отстранить его от всех занимаемых должностей. Дудин также запрещен в священнослужении", – сообщил источник.
В Белевской епархии РИА Новости подтвердили эту информацию, отметив, что ввиду следственных действий "никакого собственного расследования епархия не ведет".
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Тульской области родители 12-летнего мальчика обвиняют в педофилии священника Свято-Иверского храма в селе Тёплое Валентина Дудина: по словам ребёнка, тот лежал с ним в кровати и целовал в губы. По информации на сайте храма, он относится к Плавскому благочинию Белевской епархии Тульской митрополии Русской православной церкви.
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