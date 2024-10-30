https://ria.ru/20241030/svyaschennik-1981009485.html

Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы

Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы - РИА Новости, 30.10.2024

Подозреваемый в педофилии священник из Тульской области отстранен от службы

Священник из Тульской области, протоиерей Валентин Дудин, в отношении которого появились сведения о домогательствах к подростку, на время расследования... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T20:30

2024-10-30T20:30

2024-10-30T20:41

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тульская область

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русская православная церковь

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общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Священник из Тульской области, протоиерей Валентин Дудин, в отношении которого появились сведения о домогательствах к подростку, на время расследования епархиальной дисциплинарной комиссии отстранён от должностей и запрещён в служении, сообщили РИА Новости в Московском патриархате. "По факту получения информации о ведущихся следственных действиях в отношении протоиерея Валентина Дудина дисциплинарная комиссия Белевской епархии приняла решение отстранить его от всех занимаемых должностей. Дудин также запрещен в священнослужении", – сообщил источник. В Белевской епархии РИА Новости подтвердили эту информацию, отметив, что ввиду следственных действий "никакого собственного расследования епархия не ведет".Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Тульской области родители 12-летнего мальчика обвиняют в педофилии священника Свято-Иверского храма в селе Тёплое Валентина Дудина: по словам ребёнка, тот лежал с ним в кровати и целовал в губы. По информации на сайте храма, он относится к Плавскому благочинию Белевской епархии Тульской митрополии Русской православной церкви.

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тульская область, московский патриархат, русская православная церковь, россия, общество