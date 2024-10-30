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ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/svo-1980906968.html
ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.10.2024
ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила восемь контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:50
2024-10-30T13:50
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила восемь контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20241030/kurakhovo-1980893570.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Минобороны: группировка "Север" отразила восемь контратак ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила восемь контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
ВСУ начали отступать из Курахово
Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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