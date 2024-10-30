https://ria.ru/20241030/svo-1980906968.html

ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.10.2024

ВС России отразили восемь контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила восемь контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:50

2024-10-30T13:50

2024-10-30T13:50

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Группировка "Север" отразила восемь контратак украинских войск в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 70 человек, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки войск "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

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курская область, россия, вооруженные силы украины