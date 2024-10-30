https://ria.ru/20241030/svo-1980903181.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 30.10.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:34

2024-10-30T13:34

2024-10-30T14:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978303850_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_74efd6703a3dc049aa3b46878aaa14e3.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область