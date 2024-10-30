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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 30.10.2024 (обновлено: 14:48 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/svo-1980903181.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 30.10.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:34
2024-10-30T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВСУ потеряли 350 военных и 25 единиц бронетехники в Курской области за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли свыше 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе танк, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская область
 
 
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