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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 30.10.2024 (обновлено: 12:25 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/svo-1980882140.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 55 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:11
2024-10-30T12:25
специальная военная операция на украине
франция
курская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 55 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штуромовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Оотрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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франция, курская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Франция, Курская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 55 военных за сутки в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский веннослужащий в зоне проведения СВО
Российский веннослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский веннослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 55 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штуромовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Оотрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеФранцияКурская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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