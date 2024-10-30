https://ria.ru/20241030/svo-1980882140.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 55 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:11

2024-10-30T12:11

2024-10-30T12:25

специальная военная операция на украине

франция

курская область

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области до 55 украинских боевиков, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штуромовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Оотрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

франция

курская область

запорожская область

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франция, курская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность