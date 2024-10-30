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Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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12:08 30.10.2024 (обновлено: 12:10 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/svo-1980881468.html
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер и две... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 114-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты. Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

МО: потери ВСУ в зоне действий группировки "Центр" составили до 515 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 114-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Отражены 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты. Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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