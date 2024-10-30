https://ria.ru/20241030/svo-1980881468.html

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

Группировка "Центр" отразила десять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер и две... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:08

2024-10-30T12:08

2024-10-30T12:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер и две боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 114-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты. Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20241030/kiev-1980864335.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)