https://ria.ru/20241030/svo-1980881380.html

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 30.10.2024

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:08

2024-10-30T12:08

2024-10-30T12:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки формирований 425-го штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность