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Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 30.10.2024 (обновлено: 12:26 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/svo-1980881380.html
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 30.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки формирований 425-го штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки формирований 425-го штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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