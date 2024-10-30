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Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 30.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки формирований 425-го штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"