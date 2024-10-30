https://ria.ru/20241030/svo-1980881120.html

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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волчанск

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области", - сообщило министерство обороны РФ."Отражены две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241030/kiev-1980864335.html

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вооруженные силы украины, россия, украина, волчанск