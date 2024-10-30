https://ria.ru/20241030/svo-1980881120.html
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:07
2024-10-30T12:07
2024-10-30T12:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_0:205:2916:1845_1920x0_80_0_0_8f226838808bc26f76eca6841f2a4cba.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области", - сообщило министерство обороны РФ."Отражены две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241030/kiev-1980864335.html
россия
украина
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980847636_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ad8d0081599646b237a3da58847d6102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, украина, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ
МО: потери ВСУ в зоне действий группировки "Север" составили до 70 военных