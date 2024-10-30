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Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
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12:07 30.10.2024 (обновлено: 12:11 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/svo-1980881120.html
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ - РИА Новости, 30.10.2024
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:07
2024-10-30T12:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
волчанск
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области", - сообщило министерство обороны РФ."Отражены две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, украина, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Волчанск
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям теробороны ВСУ

МО: потери ВСУ в зоне действий группировки "Север" составили до 70 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4-го и 5-го пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области", - сообщило министерство обороны РФ.
"Отражены две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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