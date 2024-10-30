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Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.10.2024
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:07
2024-10-30T12:07
2024-10-30T12:28
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Верба", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, Киев, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки
ВСУ потеряли до 410 военных за сутки в зоне ответственности "Запада"