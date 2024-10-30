https://ria.ru/20241030/svo-1980881032.html

Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки

Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.10.2024

Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:07

2024-10-30T12:28

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение украинским бригадам и отразила пять контратак, Киев потерял до 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял до 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Казак", шесть пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня "Верба", станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены пять полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, киев, безопасность