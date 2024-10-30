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В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 30.10.2024
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10:38 30.10.2024 (обновлено: 11:27 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/sud-1980849333.html
В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии
В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 30.10.2024
В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии
Суд в ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии наемника из Молдавии Станислава Гибадулина, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщает СК... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T10:38
2024-10-30T11:27
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии наемника из Молдавии Станислава Гибадулина, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщает СК России. "Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Республики Молдова Станиславу Гибадулину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Гибадулину заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что в 2015 году Гибадулин прибыл на территорию Украины в место расположения представителей командования батальона (полка) "Азов"*, где добровольно вступил в формирование в качестве наёмника. Он согласился за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочной базы Гибадулин прошел военную подготовку. "В период с марта 2015 по июль 2019 Гибадулин, находясь на территории Донецкой Народной Республики, выполняя приказы вышестоящих командиров, участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение", - добавляется в релизе. Ранее прокуратура ДНР сообщала, что он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,2 миллиона рублей.* Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241029/naemnik-1980631171.html
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донецкая народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии

Суд в ДНР заочно приговорил к семи годам колонии наемника из Молдавии Гибадулина

Станислав Гибадулин
Станислав Гибадулин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Станислав Гибадулин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии наемника из Молдавии Станислава Гибадулина, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщает СК России.
"Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Республики Молдова Станиславу Гибадулину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Гибадулину заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
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Следствие и суд установили, что в 2015 году Гибадулин прибыл на территорию Украины в место расположения представителей командования батальона (полка) "Азов"*, где добровольно вступил в формирование в качестве наёмника. Он согласился за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочной базы Гибадулин прошел военную подготовку.
"В период с марта 2015 по июль 2019 Гибадулин, находясь на территории Донецкой Народной Республики, выполняя приказы вышестоящих командиров, участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение", - добавляется в релизе.
Ранее прокуратура ДНР сообщала, что он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,2 миллиона рублей.
* Запрещенная в РФ террористическая организация
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