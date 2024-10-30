https://ria.ru/20241030/sud-1980849333.html

В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии

В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии - РИА Новости, 30.10.2024

В ДНР наемника из Молдавии заочно приговорили к семи годам колонии

Суд в ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии наемника из Молдавии Станислава Гибадулина, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщает СК... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T10:38

2024-10-30T10:38

2024-10-30T11:27

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил к 7 годам колонии наемника из Молдавии Станислава Гибадулина, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщает СК России. "Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Республики Молдова Станиславу Гибадулину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Гибадулину заочно назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. Следствие и суд установили, что в 2015 году Гибадулин прибыл на территорию Украины в место расположения представителей командования батальона (полка) "Азов"*, где добровольно вступил в формирование в качестве наёмника. Он согласился за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. На территории тренировочной базы Гибадулин прошел военную подготовку. "В период с марта 2015 по июль 2019 Гибадулин, находясь на территории Донецкой Народной Республики, выполняя приказы вышестоящих командиров, участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение", - добавляется в релизе. Ранее прокуратура ДНР сообщала, что он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 3,2 миллиона рублей.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241029/naemnik-1980631171.html

https://ria.ru/20241025/naemnik-1980106376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия