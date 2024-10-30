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В Красноярске будут судить владельца сауны за отравление семерых человек - РИА Новости, 30.10.2024
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06:40 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/sud-1980826252.html
В Красноярске будут судить владельца сауны за отравление семерых человек
В Красноярске будут судить владельца сауны за отравление семерых человек - РИА Новости, 30.10.2024
В Красноярске будут судить владельца сауны за отравление семерых человек
Следователи СК РФ завершили расследование дела об отравлении парами хлора семерых человек, включая двух несовершеннолетних, после посещения сауны в Минусинске... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:40
2024-10-30T06:40
россия
минусинск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ завершили расследование дела об отравлении парами хлора семерых человек, включая двух несовершеннолетних, после посещения сауны в Минусинске Красноярского края, её владелец полностью признал вину, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность с 2016 года. Мужчина нарушал санитарные правила при работе сауны, не контролируя качество воды и воздуха, а также, не проводя необходимые анализы и обучение персонала, кроме того, не проводился контроль по добавлению хлора в воду бассейнов. Из-за высокой концентрации свободного хлора в воздухе сауны 21 апреля 2024 года отравились семь человек, включая двоих подростков 15 и 17 лет. "Следственным отделом… завершено расследование уголовного дела в отношении владельца одной из саун… Компания из 13 человек отдыхала в сауне, расположенной по улице Гагарина в городе Минусинске. Днем 21 и 22 апреля 2024 года семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, обратились в КГБУЗ "Минусинскую межрайонную больницу" с жалобами на легкую общую слабость, недомогание, першение в горле и носу, одышкой. В ходе обследования и лечения пострадавшим выставлен диагноз: отравлением хлором", - говорится в сообщении. Мужчина обвиняется по 238 статье УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В СК отмечается, что владелец сауны полностью признал свою вину. Уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.
https://ria.ru/20241029/sk-1980797222.html
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россия, минусинск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Минусинск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Красноярске будут судить владельца сауны за отравление семерых человек

Владельца красноярской сауны ждет суд за отравление парами хлора семерых человек

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ завершили расследование дела об отравлении парами хлора семерых человек, включая двух несовершеннолетних, после посещения сауны в Минусинске Красноярского края, её владелец полностью признал вину, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность с 2016 года. Мужчина нарушал санитарные правила при работе сауны, не контролируя качество воды и воздуха, а также, не проводя необходимые анализы и обучение персонала, кроме того, не проводился контроль по добавлению хлора в воду бассейнов. Из-за высокой концентрации свободного хлора в воздухе сауны 21 апреля 2024 года отравились семь человек, включая двоих подростков 15 и 17 лет.
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"Следственным отделом… завершено расследование уголовного дела в отношении владельца одной из саун… Компания из 13 человек отдыхала в сауне, расположенной по улице Гагарина в городе Минусинске. Днем 21 и 22 апреля 2024 года семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, обратились в КГБУЗ "Минусинскую межрайонную больницу" с жалобами на легкую общую слабость, недомогание, першение в горле и носу, одышкой. В ходе обследования и лечения пострадавшим выставлен диагноз: отравлением хлором", - говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по 238 статье УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В СК отмечается, что владелец сауны полностью признал свою вину. Уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.
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