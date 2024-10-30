https://ria.ru/20241030/stoyanoglo-1981013217.html

В Молдавии перенесли слушания по делу кандидата в президенты Стояногло

В Молдавии перенесли слушания по делу кандидата в президенты Стояногло - РИА Новости, 30.10.2024

В Молдавии перенесли слушания по делу кандидата в президенты Стояногло

Заседание суда по делу отстраненного генерального прокурора республики Александра Стояногло, который сейчас баллотируется на пост президента страны, перенесено... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:28

2024-10-30T21:28

2024-10-30T21:28

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КИШИНЕВ, 30 окт – РИА Новости. Заседание суда по делу отстраненного генерального прокурора республики Александра Стояногло, который сейчас баллотируется на пост президента страны, перенесено на 1 ноября, сообщили молдавским журналистам в Кишиневском суде. В среду в Апелляционной палате Кишинева начались слушания по уголовному делу в отношении Стояногло, ему вменяют превышение должностных полномочий в бытность когда он возглавлял генеральную прокуратуру. Заседание было перенесено на другой день. Согласно информации Кишиневского суда, дата заседаний по делу Стояногло была назначена еще 1 апреля 2024 года. "Судебное заседание по уголовному делу против Стояногло, назначенное на 30 октября, перенесено на другой день. Все даты заседаний были назначены еще 1 апреля 2024 года, задолго до президентской кампании. Суд, учитывая невозможность заранее узнать, пройдет ли кандидат Стояногло во второй тур, назначил следующие заседания: 1 ноября, 7 ноября, 22 ноября", - говорится в распространенном для СМИ сообщении Кишиневского суда. Президент Молдавии Майя Санду в среду разместила на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) публикацию, в которой раскритиковала решение судебной инстанции провести слушания во время избирательной кампании. "У них было достаточно времени до выборов и будет после них. Если настоящая цель судей — это правосудие, а не создание образа жертвы у одного из кандидатов, эти слушания должны быть проведены после выборов 3 ноября", - написала Санду. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Стояногло был отстранен от должности генпрокурора в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Его задержание произошло на фоне заявлений о выявленных фактах политической коррупции, касающихся высокопоставленных чиновников. Президент Санду утверждала, что решение о задержании принадлежит Высшему совету прокуратуры. В мае 2023 года Высший совет прокуроров принял решение об отставке Стояногло, а в сентябре указ о его отставке подписала сама Санду. Оппозиционные депутаты Партии коммунистов обратились в Конституционный суд с просьбой проверить конституционность указа, однако суд отклонил их ходатайство. Стояногло считает, что его отстранение связано с его расследованиями хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014-2015 годах, в которых могли быть замешаны высокопоставленные чиновники, включая президента Санду. Этот коррупционный скандал, известный как "кража века", стал причиной массовых протестов в Кишиневе и привел к падению двух правительств.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

https://ria.ru/20241028/stoyanoglo-1980533988.html

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в мире, молдавия, кишинев, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024