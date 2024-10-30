https://ria.ru/20241030/steyk-1980825781.html

Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты

Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты - РИА Новости, 30.10.2024

Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты

Россияне перестали воспринимать стейки исключительно как премиальный продукт и ресторанный деликатес, многие их стали готовить дома, так как стоимость такого... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T06:24

2024-10-30T06:24

2024-10-30T06:24

игорь караваев

мираторг

россия

белоруссия

уругвай

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россияне перестали воспринимать стейки исключительно как премиальный продукт и ресторанный деликатес, многие их стали готовить дома, так как стоимость такого куска мяса стала доступней – начинается от 900 рублей за килограмм, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Учитывая, что культура мяса в России развивается уже не первый год, а более 10 лет, представленность стейков на полках супермаркетов по всей стране значительно выросла, и теперь практически каждый россиянин знает, что такое стейк. Учитывая их большой ассортимент, не только премиальных, которые вырезаются из спинной мышцы, но и альтернативных, стейки стали более доступным продуктом", - отметил шеф-повар "Мираторга" Дмитрий Лазько. С этим мнением согласился и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он отметил, что россияне стали активнее готовить стейки дома. "Спрос на классические стейки из говядины растет, впрочем, как и спрос на другие виды мяса - в текущем году ожидается общий рекордный рост потребления мясных продуктов до 83 килограммов на человека в год. Росту спроса на премиальную продукцию из мяса способствуют общий рост доходов населения и потребительской уверенности, развитие локального производства и культуры потребления стейков в России", - сказал Караваев. Он добавил, что этот продукт "перестал восприниматься как ресторанный деликатес", его легко готовить в домашних условиях, поэтому наряду с шашлыком стейк стал востребованным для загородного отдыха. По данным ассоциации, минимальная цена говяжьих стейков в розничных сетях составляет 899 рублей за килограмм, в эту сумму обойдется стейк "ковбой" (рибай на кости). Максимальная достигает 4 839 рублей - за килограмм стейка "Black Angus томагавк". "В ассортименте крупных розничных сетей в зависимости от формата магазина представлено от четырех до 62 товарных позиций стейков из говядины. Самые распространённые разновидности - стейк рибай, а также премиальный стриплойн и филе-миньон. Подавляющее большинство представленных на полках магазинов стейков - отечественного производства. Среди других стран-поставщиков - Белоруссия и Уругвай, но доля импортных стейков в ассортименте ритейлеров составляет менее 1%", - сообщил Караваев.

https://ria.ru/20241030/semi-1980821841.html

https://ria.ru/20241009/seledka-1868638150.html

россия

белоруссия

уругвай

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игорь караваев, мираторг, россия, белоруссия, уругвай