Рейтинг@Mail.ru
Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/steyk-1980825781.html
Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты
Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты - РИА Новости, 30.10.2024
Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты
Россияне перестали воспринимать стейки исключительно как премиальный продукт и ресторанный деликатес, многие их стали готовить дома, так как стоимость такого... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T06:24
2024-10-30T06:24
игорь караваев
мираторг
россия
белоруссия
уругвай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769668946_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_86836ce294da403f944306dda789f30b.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россияне перестали воспринимать стейки исключительно как премиальный продукт и ресторанный деликатес, многие их стали готовить дома, так как стоимость такого куска мяса стала доступней – начинается от 900 рублей за килограмм, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "Учитывая, что культура мяса в России развивается уже не первый год, а более 10 лет, представленность стейков на полках супермаркетов по всей стране значительно выросла, и теперь практически каждый россиянин знает, что такое стейк. Учитывая их большой ассортимент, не только премиальных, которые вырезаются из спинной мышцы, но и альтернативных, стейки стали более доступным продуктом", - отметил шеф-повар "Мираторга" Дмитрий Лазько. С этим мнением согласился и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он отметил, что россияне стали активнее готовить стейки дома. "Спрос на классические стейки из говядины растет, впрочем, как и спрос на другие виды мяса - в текущем году ожидается общий рекордный рост потребления мясных продуктов до 83 килограммов на человека в год. Росту спроса на премиальную продукцию из мяса способствуют общий рост доходов населения и потребительской уверенности, развитие локального производства и культуры потребления стейков в России", - сказал Караваев. Он добавил, что этот продукт "перестал восприниматься как ресторанный деликатес", его легко готовить в домашних условиях, поэтому наряду с шашлыком стейк стал востребованным для загородного отдыха. По данным ассоциации, минимальная цена говяжьих стейков в розничных сетях составляет 899 рублей за килограмм, в эту сумму обойдется стейк "ковбой" (рибай на кости). Максимальная достигает 4 839 рублей - за килограмм стейка "Black Angus томагавк". "В ассортименте крупных розничных сетей в зависимости от формата магазина представлено от четырех до 62 товарных позиций стейков из говядины. Самые распространённые разновидности - стейк рибай, а также премиальный стриплойн и филе-миньон. Подавляющее большинство представленных на полках магазинов стейков - отечественного производства. Среди других стран-поставщиков - Белоруссия и Уругвай, но доля импортных стейков в ассортименте ритейлеров составляет менее 1%", - сообщил Караваев.
https://ria.ru/20241030/semi-1980821841.html
https://ria.ru/20241009/seledka-1868638150.html
россия
белоруссия
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769668946_132:0:1839:1280_1920x0_80_0_0_7949261539fc1d23969620cb29d65464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь караваев, мираторг, россия, белоруссия, уругвай
Игорь Караваев, Мираторг, Россия, Белоруссия, Уругвай
Стейк выбыл из списка ресторанных деликатесов для россиян, считают эксперты

Эксперты заявили, что стейк стал доступен для россиян, перестав быть деликатесом

© Pixabay / felix_wСтейк из говядины с розмарином
Стейк из говядины с розмарином - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Pixabay / felix_w
Стейк из говядины с розмарином . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россияне перестали воспринимать стейки исключительно как премиальный продукт и ресторанный деликатес, многие их стали готовить дома, так как стоимость такого куска мяса стала доступней – начинается от 900 рублей за килограмм, заявили РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Учитывая, что культура мяса в России развивается уже не первый год, а более 10 лет, представленность стейков на полках супермаркетов по всей стране значительно выросла, и теперь практически каждый россиянин знает, что такое стейк. Учитывая их большой ассортимент, не только премиальных, которые вырезаются из спинной мышцы, но и альтернативных, стейки стали более доступным продуктом", - отметил шеф-повар "Мираторга" Дмитрий Лазько.
Мама с детьми возле банкомата - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Число российских семей, которым денег хватает на все, достигло рекорда
05:07
С этим мнением согласился и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он отметил, что россияне стали активнее готовить стейки дома.
"Спрос на классические стейки из говядины растет, впрочем, как и спрос на другие виды мяса - в текущем году ожидается общий рекордный рост потребления мясных продуктов до 83 килограммов на человека в год. Росту спроса на премиальную продукцию из мяса способствуют общий рост доходов населения и потребительской уверенности, развитие локального производства и культуры потребления стейков в России", - сказал Караваев.
Он добавил, что этот продукт "перестал восприниматься как ресторанный деликатес", его легко готовить в домашних условиях, поэтому наряду с шашлыком стейк стал востребованным для загородного отдыха. По данным ассоциации, минимальная цена говяжьих стейков в розничных сетях составляет 899 рублей за килограмм, в эту сумму обойдется стейк "ковбой" (рибай на кости). Максимальная достигает 4 839 рублей - за килограмм стейка "Black Angus томагавк".
"В ассортименте крупных розничных сетей в зависимости от формата магазина представлено от четырех до 62 товарных позиций стейков из говядины. Самые распространённые разновидности - стейк рибай, а также премиальный стриплойн и филе-миньон. Подавляющее большинство представленных на полках магазинов стейков - отечественного производства. Среди других стран-поставщиков - Белоруссия и Уругвай, но доля импортных стейков в ассортименте ритейлеров составляет менее 1%", - сообщил Караваев.
Резаная сельдь - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Диетолог рассказала, можно ли есть селедку каждый день
9 октября, 09:57
 
Игорь КараваевМираторгРоссияБелоруссияУругвай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала