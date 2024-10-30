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Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос - РИА Новости, 30.10.2024
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19:14 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ssha-1980999648.html
Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос
Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос - РИА Новости, 30.10.2024
Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос
Большинство американцев опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться и США окажутся втянутыми в войну, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T19:14
2024-10-30T19:14
в мире
сша
ближний восток
израиль
дональд трамп
камала харрис
хезболла
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство американцев опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться и США окажутся втянутыми в войну, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. Согласно результатам опроса, 87% американцев в той или иной степени обеспокоены перспективой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в результате чего в него будут втянуты другие государства. Еще 87% респондентов опасаются, что в войну будут втянуты США. Из опроса также следует, что 55% зарегистрированных избирателей поддерживают введение экономических санкций против Ирана, в то время как 14% выступают против. Еще 38% одобряет поставки вооружения израильской армии, столько же людей выступает против. При этом только 22% зарегистрированных избирателей поддерживают развертывание американских войск для помощи Израилю, более половины (54%) не поддержали такой шаг. Опрос проводился 11-14 октября среди 1072 взрослых американцев, из которых 967 заявили, что являются зарегистрированными избирателями. Погрешность для зарегистрированных избирателей составляет 4,2 процентных пункта, общая погрешность не приводится. Ранее директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов заявил РИА Новости о том, что вовлечение США в конфликт Израиля, их главного союзника на Ближнем Востоке, и ливанского шиитского движения "Хезболлах" может негативно сказаться на рейтинге Демократической партии, что увеличит шансы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html
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ближний восток
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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, камала харрис, хезболла, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Камала Харрис, Хезболла, Выборы президента США — 2024
Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос

NORC: большинство американцев опасаются обострения ситуации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство американцев опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться и США окажутся втянутыми в войну, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC.
Согласно результатам опроса, 87% американцев в той или иной степени обеспокоены перспективой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в результате чего в него будут втянуты другие государства. Еще 87% респондентов опасаются, что в войну будут втянуты США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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28 августа, 07:06
Из опроса также следует, что 55% зарегистрированных избирателей поддерживают введение экономических санкций против Ирана, в то время как 14% выступают против. Еще 38% одобряет поставки вооружения израильской армии, столько же людей выступает против. При этом только 22% зарегистрированных избирателей поддерживают развертывание американских войск для помощи Израилю, более половины (54%) не поддержали такой шаг.
Опрос проводился 11-14 октября среди 1072 взрослых американцев, из которых 967 заявили, что являются зарегистрированными избирателями. Погрешность для зарегистрированных избирателей составляет 4,2 процентных пункта, общая погрешность не приводится.
Ранее директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов заявил РИА Новости о том, что вовлечение США в конфликт Израиля, их главного союзника на Ближнем Востоке, и ливанского шиитского движения "Хезболлах" может негативно сказаться на рейтинге Демократической партии, что увеличит шансы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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28 августа, 07:20
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампКамала ХаррисХезболлаВыборы президента США — 2024
 
 
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