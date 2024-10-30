https://ria.ru/20241030/ssha-1980999648.html

Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос

Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос - РИА Новости, 30.10.2024

Большинство американцев опасаются войны на Ближнем Востоке, показал опрос

Большинство американцев опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться и США окажутся втянутыми в войну, следует из опроса, проведенного... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T19:14

2024-10-30T19:14

2024-10-30T19:14

в мире

сша

ближний восток

израиль

дональд трамп

камала харрис

хезболла

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Большинство американцев опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке может обостриться и США окажутся втянутыми в войну, следует из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC. Согласно результатам опроса, 87% американцев в той или иной степени обеспокоены перспективой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в результате чего в него будут втянуты другие государства. Еще 87% респондентов опасаются, что в войну будут втянуты США. Из опроса также следует, что 55% зарегистрированных избирателей поддерживают введение экономических санкций против Ирана, в то время как 14% выступают против. Еще 38% одобряет поставки вооружения израильской армии, столько же людей выступает против. При этом только 22% зарегистрированных избирателей поддерживают развертывание американских войск для помощи Израилю, более половины (54%) не поддержали такой шаг. Опрос проводился 11-14 октября среди 1072 взрослых американцев, из которых 967 заявили, что являются зарегистрированными избирателями. Погрешность для зарегистрированных избирателей составляет 4,2 процентных пункта, общая погрешность не приводится. Ранее директор исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Станислав Тарасов заявил РИА Новости о том, что вовлечение США в конфликт Израиля, их главного союзника на Ближнем Востоке, и ливанского шиитского движения "Хезболлах" может негативно сказаться на рейтинге Демократической партии, что увеличит шансы кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240828/vostok-1968882478.html

https://ria.ru/20240828/zakharova-1968884041.html

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в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, камала харрис, хезболла, выборы президента сша — 2024