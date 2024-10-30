https://ria.ru/20241030/ssha-1980991453.html

Штаб Трампа подал иск против властей Пенсильвании

Штаб Трампа подал иск против властей Пенсильвании - РИА Новости, 30.10.2024

Штаб Трампа подал иск против властей Пенсильвании

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса подал иск против округа Бакс... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:38

2024-10-30T18:38

2024-10-30T18:38

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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса подал иск против округа Бакс в Пенсильвании, обвинив местные власти в незаконном недопуске избирателей на участки, что, по мнению штаба, является нарушением прав жителей штата. По данным штаба, избирателей начали разворачивать с участков еще с 14.30, несмотря на то, что всем, вставшим в очередь до 17.00, была гарантирована возможность подать заявку на получение бюллетеня для голосования по почте. Штаб подчеркнул, что такие действия противоречат закону и являются примером подавления голосов избирателей. Накануне в Вашингтоне вице-президент Камала Харрис заявила об "угрозах демократии со стороны республиканцев", в то время как, по мнению республиканцев, ее союзники в Пенсильвании препятствуют избирателям воспользоваться законным правом голоса. "Это противозаконно. Это подавление голосов со стороны демократов. Мы будем отстаивать каждый законный голос в Пенсильвании. Голосуйте и оставайтесь в очереди!" — говорится в обнародованном заявлении штаба Трампа и Вэнса.

https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html

пенсильвания

сша

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в мире, пенсильвания, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024