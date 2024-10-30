США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"
Госдеп: США ввели санкции против компаний, поддерживающих проект "Арктик СПГ-2"
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Правительство США ввело санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" российской компании "Новатэк", сообщил в среду госдепартамент.
Среди новых санкционных мер — ограничения на компании, занимающиеся транспортировкой оборудования и поставками танкеров для проекта.
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Санкции затрагивают компанию Smart Solutions, поставляющую оборудование для арктического проекта, а также зафрахтовавшую суда Audaz и Pugnax для доставки модулей сжижения газа и других материалов. Дополнительные меры приняты в отношении компании White Fox Ship Management из ОАЭ, которая управляет несколькими попавшими под санкции танкерами СПГ, а также связанных с ней владельцев судов.
Под новые санкции попали и две другие компании, зарегистрированные в ОАЭ и осуществляющие лизинг танкеров для "Новатэк". Ведомство добавило, что указанные компании якобы в значительной степени контролируются российскими лицами и ориентированы на содействие поставкам российского СПГ.
В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.