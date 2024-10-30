https://ria.ru/20241030/ssha-1980938921.html

Конгрессмены опасаются всплеска насилия после выборов

Конгрессмены опасаются всплеска насилия после выборов - РИА Новости, 30.10.2024

Конгрессмены опасаются всплеска насилия после выборов

Члены конгресса США открыто выражают опасения по поводу возможного всплеска насилия по политическим мотивам по итогам грядущих президентских выборов, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:39

2024-10-30T15:39

2024-10-30T15:39

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Члены конгресса США открыто выражают опасения по поводу возможного всплеска насилия по политическим мотивам по итогам грядущих президентских выборов, сообщает портал Axios со ссылкой на конгрессменов. Ранее опрос телеканала Scripps News и компании Ipsos показал, что более 60% американцев опасаются всплеска насилия после дня выборов 5 ноября. Согласно результатам опроса, 62% респондентов ожидают, что всплеск насилия после дня голосования в той или иной степени вероятен. Среди демократов такой позиции придерживается 70% опрошенных, среди республиканцев - 59%. "Если (кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп - ред.) победит, это придаст смелости ему и его буйным сторонникам, а если он проиграет, то я беспокоюсь, что они поведут себя хуже, чем четыре года назад (при штурме Капитолия в столице США - ред.)", - приводит портал слова конгрессвуман от штата Иллинойс демократа Делии Рамирес. Как сообщает Axios, помимо Рамирес опасениями с порталом насчет возможного всплеска насилия поделились минимум 14 конгрессменов, в том числе и республиканцы, которые, как отмечает портал, считают, что насилие могут спровоцировать демократы. Также некоторые из собеседников портала высказали опасения насчет ситуации с безопасностью непосредственно в ближайшие дни после голосования. "Какое-то время уйдет на то, чтобы обработать бланки. Так что есть много опасений по поводу тех нескольких дней, которые следуют за выборами... по поводу безопасности, но также и по поводу повышения градуса риторики, чего мы все ожидаем", - заявил порталу конгрессмен от штата Мичиган демократ Дэниел Килди. Ранее телеканал NBC News сообщал, что соратники Трампа считают, что он может досрочно объявить о победе на выборах, не дожидаясь официальных результатов, при этом достоверной информацией о планах политика они не располагают. Ранее телеканал CBS News сообщал, что конгрессмены США от Демократической партии работают над планом, который позволил бы избежать повторения беспорядков, произошедших 6 января 2021 года при утверждении результатов президентских выборов, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосования были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241014/pushkov-1978024725.html

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https://ria.ru/20240924/opros-1974460816.html

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в мире, сша, иллинойс, мичиган, дональд трамп, камала харрис