https://ria.ru/20241030/ssha-1980914156.html

США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ

США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024

США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ

Многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T14:18

2024-10-30T14:18

2024-10-30T14:18

технологии

китай

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже лидирует в целом ряде передовых технологических сфер, а мир все чаще пользуется китайскими электромобилями и смартфонами, пишет агентство Блумберг. "Несмотря на более чем шесть лет американских пошлин, экспортного контроля и финансовых санкций, Си (Цзиньпин, председатель КНР – ред.) добивается стабильного прогресса в позиционировании Китая для доминирования в промышленных отраслях будущего", - говорится в материале. Согласно новому исследованию Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, промышленный проект "Сделано в Китае 2025", который был представлен 10 лет назад и направлен на то, чтобы сделать страну лидером в передовых технологиях, в целом оказался успешным. Так, из 13 ключевых технологий, которые отслеживали исследователи агентства, Китай достиг глобального лидерства в пяти, а еще по семи – быстро набирает обороты. Мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, пользуется китайскими смартфонами и питает свои дома от китайских солнечных батарей, говорится в статье. Для Вашингтона риск заключается в том, что политика, направленная на сдерживание Китая, в конечном итоге приведет к изоляции США и нанесет ущерб их бизнесу и потребителям, пишет агентство. "Технологический подъем Китая не будет остановлен, а возможно даже не будет замедлен американскими ограничениями. За исключением тех драконовских ограничений, которые одновременно замедляют темпы инноваций в США и во всем мире", - приводится в материале цитата президента вашингтонского Института международной экономики Петерсона Адама Позена (Adam Posen). Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.

https://ria.ru/20241030/amerika-1980844404.html

https://ria.ru/20241024/ssha-1979720743.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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технологии, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, в мире