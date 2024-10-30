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США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
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14:18 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/ssha-1980914156.html
США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ
США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2024
США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ
Многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T14:18
2024-10-30T14:18
технологии
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже лидирует в целом ряде передовых технологических сфер, а мир все чаще пользуется китайскими электромобилями и смартфонами, пишет агентство Блумберг. "Несмотря на более чем шесть лет американских пошлин, экспортного контроля и финансовых санкций, Си (Цзиньпин, председатель КНР – ред.) добивается стабильного прогресса в позиционировании Китая для доминирования в промышленных отраслях будущего", - говорится в материале. Согласно новому исследованию Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, промышленный проект "Сделано в Китае 2025", который был представлен 10 лет назад и направлен на то, чтобы сделать страну лидером в передовых технологиях, в целом оказался успешным. Так, из 13 ключевых технологий, которые отслеживали исследователи агентства, Китай достиг глобального лидерства в пяти, а еще по семи – быстро набирает обороты. Мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, пользуется китайскими смартфонами и питает свои дома от китайских солнечных батарей, говорится в статье. Для Вашингтона риск заключается в том, что политика, направленная на сдерживание Китая, в конечном итоге приведет к изоляции США и нанесет ущерб их бизнесу и потребителям, пишет агентство. "Технологический подъем Китая не будет остановлен, а возможно даже не будет замедлен американскими ограничениями. За исключением тех драконовских ограничений, которые одновременно замедляют темпы инноваций в США и во всем мире", - приводится в материале цитата президента вашингтонского Института международной экономики Петерсона Адама Позена (Adam Posen). Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
https://ria.ru/20241030/amerika-1980844404.html
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китай
сша
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технологии, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, в мире
Технологии, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
США не могут сдержать технологическое превосходство Китая, пишут СМИ

Bloomberg: США терпят неудачу в сдерживании технологического превосходства Китая

© AP Photo / Alex BrandonСи Цзиньпин и Джо Байден
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Многолетние усилия США по сдерживанию технологического превосходства Китая не только терпят неудачу, но и создают риски для изоляции Штатов, так как КНР уже лидирует в целом ряде передовых технологических сфер, а мир все чаще пользуется китайскими электромобилями и смартфонами, пишет агентство Блумберг.
"Несмотря на более чем шесть лет американских пошлин, экспортного контроля и финансовых санкций, Си (Цзиньпин, председатель КНР – ред.) добивается стабильного прогресса в позиционировании Китая для доминирования в промышленных отраслях будущего", - говорится в материале.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
США готовятся к возможному конфликту с Китаем, пишет NYT
Вчера, 10:04
Согласно новому исследованию Bloomberg Economics и Bloomberg Intelligence, промышленный проект "Сделано в Китае 2025", который был представлен 10 лет назад и направлен на то, чтобы сделать страну лидером в передовых технологиях, в целом оказался успешным. Так, из 13 ключевых технологий, которые отслеживали исследователи агентства, Китай достиг глобального лидерства в пяти, а еще по семи – быстро набирает обороты.
Мир за пределами США все чаще ездит на китайских электромобилях, пользуется китайскими смартфонами и питает свои дома от китайских солнечных батарей, говорится в статье. Для Вашингтона риск заключается в том, что политика, направленная на сдерживание Китая, в конечном итоге приведет к изоляции США и нанесет ущерб их бизнесу и потребителям, пишет агентство.
"Технологический подъем Китая не будет остановлен, а возможно даже не будет замедлен американскими ограничениями. За исключением тех драконовских ограничений, которые одновременно замедляют темпы инноваций в США и во всем мире", - приводится в материале цитата президента вашингтонского Института международной экономики Петерсона Адама Позена (Adam Posen).
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не раз сообщал, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Первый президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война", которую он начал в отношении Пекина в рамках своей протекционистской политики. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Китае рассказали, как США пытаются сохранить гегемонию
24 октября, 08:45
 
ТехнологииКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
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