https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html

"Начало гореть везде". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Начало гореть везде". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 30.10.2024

"Начало гореть везде". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Украинские войска испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T18:46

2024-10-30T18:46

2024-10-30T21:58

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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олег стариков

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донецкая народная республика

селидово

в мире

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска испытывают тактический кризис на большинстве направлений в зоне спецоперации, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."Я сейчас показываю реальную ситуацию, которая происходит на фронте, то есть реальный кризис был на одном направлении, потом стал на трех направлениях, а сейчас — смотрите: Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское, Южное. <…> Начало гореть везде", — отметил он.По словам эксперта, самое опасное для Киева заключается в невозможности ВСУ перебрасывать резервы на критические участки линии соприкосновения. Стариков пояснил, что российские военные разбили фронт, растянув его.Ранее в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска начали отводить силы из Курахово. По словам Кимаковского, за Селидово, в частности со стороны Угледара, начинаются степи и командование в Киеве понимает, что российские войска смогут довольно быстро зайти в тыл группировки, которая сейчас находится в Курахово.О взятии под контроль Селидово Минобороны сообщило 29 октября. В этот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Через последний проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе. Кроме того, здесь находятся несколько крупных шахт. Освобождение Горняка нанесет серьезный урон угольной промышленности Украины.

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980969497.html

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html

киев

донецкая народная республика

селидово

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вооруженные силы украины, служба безопасности украины, олег стариков, киев, донецкая народная республика, селидово, в мире