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"Все больше и больше войск". В США высказались о спецоперации - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980949677.html
"Все больше и больше войск". В США высказались о спецоперации
"Все больше и больше войск". В США высказались о спецоперации - РИА Новости, 30.10.2024
"Все больше и больше войск". В США высказались о спецоперации
Украине не хватает бригад, чтобы восполнить все бреши на линии фронта, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T16:13
2024-10-30T16:13
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украине не хватает бригад, чтобы восполнить все бреши на линии фронта, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."ВСУ приложили столько усилий на северном участке боевых действий (Курское направление. — Прим. ред.), что у них нет достаточного количества войск в других местах, у них нет достаточного количества войск в любом случае, чтобы укомплектовать всю линию фронта", — отметил он.По словам эксперта, украинская армия не сможет удерживать позиции в Курской области, при этом они не получили никакой пользы от этой атаки."В Курской области &lt;…&gt; они продолжают прикладывать усилия, но в этом нет никакого смысла, так как они уже упустили шанс. Только все больше и больше войск погибает", — резюмировал подполковник.В среду в Минобороны рассказали, что украинские войска за время боевых действий на Курском направлении потеряли 28 300 военнослужащих.Ранее министерство сообщило, что ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
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в мире, курская область, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, США, Украина, Вооруженные силы Украины
"Все больше и больше войск". В США высказались о спецоперации

Дэвис: ВСУ не хватает войск, чтобы закрыть дыры на линии фронта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украине не хватает бригад, чтобы восполнить все бреши на линии фронта, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"ВСУ приложили столько усилий на северном участке боевых действий (Курское направление. — Прим. ред.), что у них нет достаточного количества войск в других местах, у них нет достаточного количества войск в любом случае, чтобы укомплектовать всю линию фронта", — отметил он.
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По словам эксперта, украинская армия не сможет удерживать позиции в Курской области, при этом они не получили никакой пользы от этой атаки.
"В Курской области <…> они продолжают прикладывать усилия, но в этом нет никакого смысла, так как они уже упустили шанс. Только все больше и больше войск погибает", — резюмировал подполковник.
В среду в Минобороны рассказали, что украинские войска за время боевых действий на Курском направлении потеряли 28 300 военнослужащих.
Ранее министерство сообщило, что ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 1055 боевых бронированных машин, 759 автомобилей, 240 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники.
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