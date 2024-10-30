https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980890370.html

Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром

Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.10.2024

Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:41

2024-10-30T12:41

2024-10-30T12:41

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы рф

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий на одном их участков на часовяровском направлении бойцы-добровольцы с помощью БПЛА обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что расчёту гаубицы Д-20 оперативно были переданы цели, началось огневое поражение. "Пришла цель – пехота укрытая. Помогали нашим штурмовикам продвинуться дальше на позиции. Цель была успешно уничтожена. Расчет работает слаженно – выполняем каждый день задачи по уничтожению бронированной техники, уничтожаются орудия, минометы, живая сила противника", - рассказал артиллерист с позывным "Лавр".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, часов яр, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)