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Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.10.2024
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:41
2024-10-30T12:41
2024-10-30T12:41
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ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий на одном их участков на часовяровском направлении бойцы-добровольцы с помощью БПЛА обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что расчёту гаубицы Д-20 оперативно были переданы цели, началось огневое поражение. "Пришла цель – пехота укрытая. Помогали нашим штурмовикам продвинуться дальше на позиции. Цель была успешно уничтожена. Расчет работает слаженно – выполняем каждый день задачи по уничтожению бронированной техники, уничтожаются орудия, минометы, живая сила противника", - рассказал артиллерист с позывным "Лавр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, часов яр, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром
ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"При проведении разведывательных мероприятий на одном их участков на часовяровском направлении бойцы-добровольцы с помощью БПЛА обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что расчёту гаубицы Д-20 оперативно были переданы цели, началось огневое поражение.
"Пришла цель – пехота укрытая. Помогали нашим штурмовикам продвинуться дальше на позиции. Цель была успешно уничтожена. Расчет работает слаженно – выполняем каждый день задачи по уничтожению бронированной техники, уничтожаются орудия, минометы, живая сила противника", - рассказал артиллерист с позывным "Лавр".