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Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980890370.html
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 30.10.2024
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром
Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:41
2024-10-30T12:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
часов яр
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "При проведении разведывательных мероприятий на одном их участков на часовяровском направлении бойцы-добровольцы с помощью БПЛА обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что расчёту гаубицы Д-20 оперативно были переданы цели, началось огневое поражение. "Пришла цель – пехота укрытая. Помогали нашим штурмовикам продвинуться дальше на позиции. Цель была успешно уничтожена. Расчет работает слаженно – выполняем каждый день задачи по уничтожению бронированной техники, уничтожаются орудия, минометы, живая сила противника", - рассказал артиллерист с позывным "Лавр".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, часов яр, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром

Артиллеристы бригады "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 окт – РИА Новости. Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"При проведении разведывательных мероприятий на одном их участков на часовяровском направлении бойцы-добровольцы с помощью БПЛА обнаружили замаскированные укрепрайоны и военнослужащих ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что расчёту гаубицы Д-20 оперативно были переданы цели, началось огневое поражение.
"Пришла цель – пехота укрытая. Помогали нашим штурмовикам продвинуться дальше на позиции. Цель была успешно уничтожена. Расчет работает слаженно – выполняем каждый день задачи по уничтожению бронированной техники, уничтожаются орудия, минометы, живая сила противника", - рассказал артиллерист с позывным "Лавр".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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