https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980880585.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

2024-10-30T15:47

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украина

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 октября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Кругляковка в Харьковской области. Кроме того, отбили 21 контратаку ВСУ на Харьковском, Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 147 районов скопления живой силы и техники, инфраструктура военных аэродромов, нефтебаза, пункт временной дислокации личного состава и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 67 беспилотников, управляемую авиабомбу Hammer и снаряд РСЗО HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены восемь контратак противника в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово. Украинская армия потеряла на этом направлении более 350 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 647 самолетов, 283 вертолета, 34 850 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 1482 реактивные системы залпового огня, 18 911 танков и других бронемашин, 16 989 орудий полевой артиллерии и 27 755 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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