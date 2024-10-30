https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980829654.html
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2024
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области
Российская фронтовая авиация нанесла массированный авиаудар по позициям и скоплению украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:54
2024-10-30T07:54
2024-10-30T07:54
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный авиаудар по позициям и скоплению украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на ореховском направлении", - сказал Рогов. По его словам, основные удары авиабомбами ФАБ-500 нанесены в районе города Орехов и Малой Токмачки.
https://ria.ru/20241029/kharkov-1980614409.html
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россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о массированном авиаударе ВС России по ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный авиаудар по позициям и скоплению украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на ореховском направлении", - сказал Рогов.
По его словам, основные удары авиабомбами ФАБ-500 нанесены в районе города Орехов и Малой Токмачки.