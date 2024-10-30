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Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980829654.html
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2024
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области
Российская фронтовая авиация нанесла массированный авиаудар по позициям и скоплению украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T07:54
2024-10-30T07:54
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный авиаудар по позициям и скоплению украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на ореховском направлении", - сказал Рогов. По его словам, основные удары авиабомбами ФАБ-500 нанесены в районе города Орехов и Малой Токмачки.
https://ria.ru/20241029/kharkov-1980614409.html
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россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов
Рогов сообщил о массированном авиаударе по ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о массированном авиаударе ВС России по ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла массированный авиаудар по позициям и скоплению украинских войск на ореховском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Сегодня рано утром наша фронтовая авиация нанесла массированный удар по позициям и скоплению бронетехники и живой силы украинских войск на ореховском направлении", - сказал Рогов.
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Подполье сообщило об ударе по академии в Харькове, где расположен штаб ВСУ
Вчера, 03:49
По его словам, основные удары авиабомбами ФАБ-500 нанесены в районе города Орехов и Малой Токмачки.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Рогов
 
 
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