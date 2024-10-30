https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html

Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра

Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра - РИА Новости, 30.10.2024

Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра

Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T04:09

2024-10-30T04:09

2024-10-30T04:09

специальная военная операция на украине

в мире

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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес его на руках, чтобы эвакуировать с линии фронта, рассказал РИА Новости врач-рентгенолог с позывным "Дефен". "Пациент вытаскивал своего друга - бойца, были они в одном бою (на артемовском участке фронта – ред.), друга ранило, и наш парень поднял его вместе с вооружением, с бронежилетом, не раздевая. Только зашинировал (наложил шины – ред.), были у бойца обе ноги перебиты, он его схватил, как невесту, и понес 1,5 километра, и позвоночник у него повредился… Он был сам раненый и нес раненого бойца из-под обстрела", - рассказал обследовавший военнослужащего медик. Врач уточнил, что сейчас бойцу, который спас своего товарища, уже оказана вся необходимая помощь, он скоро вернется в строй.

https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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