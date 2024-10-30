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Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра - РИА Новости, 30.10.2024
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра
Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:09
2024-10-30T04:09
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес его на руках, чтобы эвакуировать с линии фронта, рассказал РИА Новости врач-рентгенолог с позывным "Дефен". "Пациент вытаскивал своего друга - бойца, были они в одном бою (на артемовском участке фронта – ред.), друга ранило, и наш парень поднял его вместе с вооружением, с бронежилетом, не раздевая. Только зашинировал (наложил шины – ред.), были у бойца обе ноги перебиты, он его схватил, как невесту, и понес 1,5 километра, и позвоночник у него повредился… Он был сам раненый и нес раненого бойца из-под обстрела", - рассказал обследовавший военнослужащего медик. Врач уточнил, что сейчас бойцу, который спас своего товарища, уже оказана вся необходимая помощь, он скоро вернется в строй.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра
Раненый боец пронес товарища 1,5 километра, чтобы эвакуировать с линии фронта
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес его на руках, чтобы эвакуировать с линии фронта, рассказал РИА Новости врач-рентгенолог с позывным "Дефен".
"Пациент вытаскивал своего друга - бойца, были они в одном бою (на артемовском участке фронта – ред.), друга ранило, и наш парень поднял его вместе с вооружением, с бронежилетом, не раздевая. Только зашинировал (наложил шины – ред.), были у бойца обе ноги перебиты, он его схватил, как невесту, и понес 1,5 километра, и позвоночник у него повредился… Он был сам раненый и нес раненого бойца из-под обстрела", - рассказал обследовавший военнослужащего медик.
Врач уточнил, что сейчас бойцу, который спас своего товарища, уже оказана вся необходимая помощь, он скоро вернется в строй.