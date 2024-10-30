Рейтинг@Mail.ru
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/spasenie-1980819321.html
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра - РИА Новости, 30.10.2024
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра
Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T04:09
2024-10-30T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_618:231:3154:1657_1920x0_80_0_0_92fc607ada5e6f256aea951afec96a33.jpg
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес его на руках, чтобы эвакуировать с линии фронта, рассказал РИА Новости врач-рентгенолог с позывным "Дефен". "Пациент вытаскивал своего друга - бойца, были они в одном бою (на артемовском участке фронта – ред.), друга ранило, и наш парень поднял его вместе с вооружением, с бронежилетом, не раздевая. Только зашинировал (наложил шины – ред.), были у бойца обе ноги перебиты, он его схватил, как невесту, и понес 1,5 километра, и позвоночник у него повредился… Он был сам раненый и нес раненого бойца из-под обстрела", - рассказал обследовавший военнослужащего медик. Врач уточнил, что сейчас бойцу, который спас своего товарища, уже оказана вся необходимая помощь, он скоро вернется в строй.
https://ria.ru/20241004/bronezhilet-1976441045.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457252_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_a9c65e4579db1e741ebdcafb83e14060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Раненый боец спас товарища, пронеся его на руках полтора километра

Раненый боец пронес товарища 1,5 километра, чтобы эвакуировать с линии фронта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Российский раненый боец с позывным "Филя" 3-й армии группировки войск "Юг" оказал первую помощь также получившему ранение сослуживцу и более 1,5 километра нес его на руках, чтобы эвакуировать с линии фронта, рассказал РИА Новости врач-рентгенолог с позывным "Дефен".
"Пациент вытаскивал своего друга - бойца, были они в одном бою (на артемовском участке фронта – ред.), друга ранило, и наш парень поднял его вместе с вооружением, с бронежилетом, не раздевая. Только зашинировал (наложил шины – ред.), были у бойца обе ноги перебиты, он его схватил, как невесту, и понес 1,5 километра, и позвоночник у него повредился… Он был сам раненый и нес раненого бойца из-под обстрела", - рассказал обследовавший военнослужащего медик.
Оберег Ростеха остановил крупный осколок и спас жизнь солдату в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Ростех" рассказал, как бронежилет "Оберег" спас жизнь солдату в зоне СВО
4 октября, 19:36
Врач уточнил, что сейчас бойцу, который спас своего товарища, уже оказана вся необходимая помощь, он скоро вернется в строй.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала