https://ria.ru/20241030/sotrudnichestvo-1980901138.html
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд - РИА Новости, 30.10.2024
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд
Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:22
2024-10-30T13:22
2024-10-30T13:22
sputnik
таиланд
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МОСКВА, 30 октября - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня в формате видео встречи между Москвой и Бангкоком. Подписантами стали директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор The States Times Наттапум Ратчаякорн.В рамках меморандума стороны планируют обмен информационными продуктами, в первую очередь на английском языке, а также о стремлении развивать профессиональное сотрудничество в области медиа."Подписанный сегодня документ, в первую очередь, открывает новый этап взаимодействия с нашими партнерами из Таиланда. Безусловно, постоянный диалог с тайскими СМИ приобретает особое значение на фоне усиливающейся международной медийной конкуренции и сближения Бангкока и Москвы по самым разным трекам", - прокомментировал Василий Пушков.
https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, таиланд, россия
МОСКВА, 30 октября - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня в формате видео встречи между Москвой и Бангкоком. Подписантами стали директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор The States Times Наттапум Ратчаякорн.
В рамках меморандума стороны планируют обмен информационными продуктами, в первую очередь на английском языке, а также о стремлении развивать профессиональное сотрудничество в области медиа.
"Подписанный сегодня документ, в первую очередь, открывает новый этап взаимодействия с нашими партнерами из Таиланда
. Безусловно, постоянный диалог с тайскими СМИ приобретает особое значение на фоне усиливающейся международной медийной конкуренции и сближения Бангкока и Москвы по самым разным трекам", - прокомментировал Василий Пушков.