https://ria.ru/20241030/sotrudnichestvo-1980901138.html

Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд

Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд - РИА Новости, 30.10.2024

Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд

Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:22

2024-10-30T13:22

2024-10-30T13:22

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таиланд

россия

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МОСКВА, 30 октября - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня в формате видео встречи между Москвой и Бангкоком. Подписантами стали директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор The States Times Наттапум Ратчаякорн.В рамках меморандума стороны планируют обмен информационными продуктами, в первую очередь на английском языке, а также о стремлении развивать профессиональное сотрудничество в области медиа."Подписанный сегодня документ, в первую очередь, открывает новый этап взаимодействия с нашими партнерами из Таиланда. Безусловно, постоянный диалог с тайскими СМИ приобретает особое значение на фоне усиливающейся международной медийной конкуренции и сближения Бангкока и Москвы по самым разным трекам", - прокомментировал Василий Пушков.

https://ria.ru/20241008/sputnik-1977011337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, таиланд, россия