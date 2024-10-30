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Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд - РИА Новости, 30.10.2024
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13:22 30.10.2024
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Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд - РИА Новости, 30.10.2024
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд
Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T13:22
2024-10-30T13:22
sputnik
таиланд
россия
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МОСКВА, 30 октября - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня в формате видео встречи между Москвой и Бангкоком. Подписантами стали директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор The States Times Наттапум Ратчаякорн.В рамках меморандума стороны планируют обмен информационными продуктами, в первую очередь на английском языке, а также о стремлении развивать профессиональное сотрудничество в области медиа."Подписанный сегодня документ, в первую очередь, открывает новый этап взаимодействия с нашими партнерами из Таиланда. Безусловно, постоянный диалог с тайскими СМИ приобретает особое значение на фоне усиливающейся международной медийной конкуренции и сближения Бангкока и Москвы по самым разным трекам", - прокомментировал Василий Пушков.
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sputnik, таиланд, россия
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Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд

© РИА Новости / Вячеслав БелоусовSputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Вячеслав Белоусов
Sputnik расширяет сотрудничество с медиа Королевства Таиланд
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МОСКВА, 30 октября - РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и тайский интернет-портал The States Timesподписали меморандум о сотрудничестве. Торжественная церемония прошла сегодня в формате видео встречи между Москвой и Бангкоком. Подписантами стали директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и исполнительный директор The States Times Наттапум Ратчаякорн.
В рамках меморандума стороны планируют обмен информационными продуктами, в первую очередь на английском языке, а также о стремлении развивать профессиональное сотрудничество в области медиа.
"Подписанный сегодня документ, в первую очередь, открывает новый этап взаимодействия с нашими партнерами из Таиланда. Безусловно, постоянный диалог с тайскими СМИ приобретает особое значение на фоне усиливающейся международной медийной конкуренции и сближения Бангкока и Москвы по самым разным трекам", - прокомментировал Василий Пушков.
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