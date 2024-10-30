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Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром - РИА Новости, 30.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/snaypery-1980822369.html
Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром
Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром - РИА Новости, 30.10.2024
Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром
Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" под Угледаром, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:15
2024-10-30T05:15
специальная военная операция на украине
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" под Угледаром, сообщает Минобороны РФ. "Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" северо-западнее Угледара", - говорится в сообщении. Морпехи отмечают, что кроме физического уничтожения живой силы, работа снайпера оказывает на врага огромный деморализующий эффект. "Вообще, присутствие снайпера на направлении - психологический момент. Если знают - уже по другому двигаются. Когда мы сюда приехали - другой противник был. Сейчас мы видим, как с Угледара бегут по 40 человек за раз, с "лесополок" (с лесополос - ред.) бегут. Думаю, боевой дух противника падает", - рассказал снайпер с позывным "Малыш".
https://ria.ru/20241016/vdv-1978253959.html
https://ria.ru/20240929/snaypery-1975309929.html
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тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тихоокеанский флот ВМФ России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром

Снайперы пехоты ТОФ обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСнайпер в зоне СВО
Снайпер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Снайпер в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" под Угледаром, сообщает Минобороны РФ.
"Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" северо-западнее Угледара", - говорится в сообщении.
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Морпехи отмечают, что кроме физического уничтожения живой силы, работа снайпера оказывает на врага огромный деморализующий эффект.
"Вообще, присутствие снайпера на направлении - психологический момент. Если знают - уже по другому двигаются. Когда мы сюда приехали - другой противник был. Сейчас мы видим, как с Угледара бегут по 40 человек за раз, с "лесополок" (с лесополос - ред.) бегут. Думаю, боевой дух противника падает", - рассказал снайпер с позывным "Малыш".
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Специальная военная операция на УкраинеТихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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