https://ria.ru/20241030/snaypery-1980822369.html

Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром

Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром - РИА Новости, 30.10.2024

Снайперы обеспечили продвижение штурмовых подразделений под Угледаром

Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" под Угледаром, сообщает... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:15

2024-10-30T05:15

2024-10-30T05:15

специальная военная операция на украине

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" под Угледаром, сообщает Минобороны РФ. "Снайперы бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обеспечили продвижение штурмовых подразделений группировки войск "Восток" северо-западнее Угледара", - говорится в сообщении. Морпехи отмечают, что кроме физического уничтожения живой силы, работа снайпера оказывает на врага огромный деморализующий эффект. "Вообще, присутствие снайпера на направлении - психологический момент. Если знают - уже по другому двигаются. Когда мы сюда приехали - другой противник был. Сейчас мы видим, как с Угледара бегут по 40 человек за раз, с "лесополок" (с лесополос - ред.) бегут. Думаю, боевой дух противника падает", - рассказал снайпер с позывным "Малыш".

https://ria.ru/20241016/vdv-1978253959.html

https://ria.ru/20240929/snaypery-1975309929.html

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тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф)