https://ria.ru/20241030/slovakiya-1980887329.html

Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН

Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН - РИА Новости, 30.10.2024

Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным" в условиях, когда... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:27

2024-10-30T12:27

2024-10-30T12:27

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным" в условиях, когда идут военные действия. "Я никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. При этом офис генсека ООН не подтвердил данные о подобном отказе. В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, поскольку он не осудил ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Глава израильского МИД также обвинил генсека ООН в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, заявив, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".

https://ria.ru/20241027/vzyatka-1980322118.html

https://ria.ru/20241025/zelenskiy-1980084428.html

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