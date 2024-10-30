Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН
Премьер Словакии Фицо назвал отказ Киева принять генсека ООН очень опасным шагом
© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным" в условиях, когда идут военные действия.
"Я никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
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Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. При этом офис генсека ООН не подтвердил данные о подобном отказе.
В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, поскольку он не осудил ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Глава израильского МИД также обвинил генсека ООН в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, заявив, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
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