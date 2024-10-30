Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН - РИА Новости, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/slovakiya-1980887329.html
Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН
Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН - РИА Новости, 30.10.2024
Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным" в условиях, когда... РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:27
2024-10-30T12:27
в мире
киев
израиль
казань
антониу гутерреш
роберт фицо
владимир зеленский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_0:51:3071:1778_1920x0_80_0_0_31874fb2047e173d5a07bcc94eb362af.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным" в условиях, когда идут военные действия. "Я никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1". Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. При этом офис генсека ООН не подтвердил данные о подобном отказе. В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, поскольку он не осудил ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Глава израильского МИД также обвинил генсека ООН в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, заявив, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
https://ria.ru/20241027/vzyatka-1980322118.html
https://ria.ru/20241025/zelenskiy-1980084428.html
киев
израиль
казань
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900016643_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_a0e898ec400e426211b276efd50a7db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, израиль, казань, антониу гутерреш, роберт фицо, владимир зеленский, оон, брикс, хамас, словакия
В мире, Киев, Израиль, Казань, Антониу Гутерреш, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ООН, БРИКС, ХАМАС, Словакия
Премьер Словакии прокомментировал отказ Зеленского принять генсека ООН

Премьер Словакии Фицо назвал отказ Киева принять генсека ООН очень опасным шагом

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Киева принять генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша является "очень опасным" в условиях, когда идут военные действия.
"Я никогда еще такого не видел, что страна, находящаяся в состоянии войны, не принимает генерального секретаря ООН в качестве представителя миротворческой организации, возникшей после окончания Второй мировой войны. Или вот израильское правительство говорит, что генеральный секретарь ООН является персоной нон грата и не может въехать в Израиль. Это очень плохо. Это очень опасно", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому
27 октября, 06:02
Ранее Владимир Зеленский нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. При этом офис генсека ООН не подтвердил данные о подобном отказе.
В начале октября министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Гутерреша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну, поскольку он не осудил ракетную атаку Ирана, которая произошла 1 октября. Глава израильского МИД также обвинил генсека ООН в поддержке бойцов палестинского движения ХАМАС, заявив, что такое поведение станет "пятном в истории ООН на долгие годы".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Зеленский отказал генсеку ООН в поездке на Украину, пишут СМИ
25 октября, 14:55
 
В миреКиевИзраильКазаньАнтониу ГутеррешРоберт ФицоВладимир ЗеленскийООНБРИКСХАМАССловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала