https://ria.ru/20241030/slovakiya-1980875284.html

Премьер Словакии заявил о желании посетить Москву по случаю Дня Победы

Премьер Словакии заявил о желании посетить Москву по случаю Дня Победы - РИА Новости, 30.10.2024

Премьер Словакии заявил о желании посетить Москву по случаю Дня Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в следующем году. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:52

2024-10-30T11:52

2024-10-30T11:52

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БРАТИСЛАВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в следующем году. "Да, я буду очень рад. Я поблагодарю Красную Армию, воинов Красной Армии. Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", - сказал Фицо в интервью программе "60 минут", отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева. В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть, "откуда пришла свобода". Карпатско-Дуклинская военная операция (сентябрь-октябрь 1944 года) вошла в историю как крупнейшее и самое кровавое сражение Второй мировой войны на территории Словакии. За время боевых действий на Дукле (на востоке страны) погибло около 21 тысячи красноармейцев и порядка 1800 бойцов чехословацкого армейского корпуса.

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