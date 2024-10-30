https://ria.ru/20241030/shveytsariya-1980897539.html

Министр энергетики Швейцарии публично поддержал Трампа

Министр энергетики Швейцарии публично поддержал Трампа - РИА Новости, 30.10.2024

Министр энергетики Швейцарии публично поддержал Трампа

Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти публично поддержал экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T13:09

2024-10-30T13:09

2024-10-30T13:20

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министр энергетики Швейцарии Альберт Рёшти публично поддержал экс-президента США и кандидата от республиканцев на предстоящих выборах Дональда Трампа. "Лично я склоняюсь к Трампу... Он - единственный президент, который за четыре года не привел США к войне... (конфликт - ред.) на Украине не может больше продолжаться", - приводит его слова швейцарская газета Tages-Anzeiger. Владимир Зеленский ранее в интервью газете Guardian выражал опасения, что Трамп договорится о завершении конфликта за счет Украины. Издание Hill сообщало, что в команде Зеленского обеспокоены растущими шансами Трампа на переизбрание, а также тем, что он выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, который высказывался против помощи Киеву. Сам Трамп 24 июля рассказал, что в телефонном разговоре с Зеленским призвал того завершить конфликт, напомнив, что Россия победила Гитлера и Наполеона, а попытка контрнаступления ВСУ прошлой весной обернулась неудачей. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241029/mask-1980612865.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джеймс дэвид вэнс, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024