https://ria.ru/20241030/shenchzhou-19-1980810925.html

Запуск корабля "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами признали успешным

Запуск корабля "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами признали успешным - РИА Новости, 30.10.2024

Запуск корабля "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами признали успешным

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами, направляющийся к орбитальной станции КНР "Тяньгун", вышел на заданную орбиту, запуск признан... РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T00:30

2024-10-30T00:30

2024-10-30T02:42

китай

земля

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами, направляющийся к орбитальной станции КНР "Тяньгун", вышел на заданную орбиту, запуск признан успешным, передает Центральное телевидение Китая. "Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, состояние экипажа хорошее, запуск признан успешным", — передает телеканал.Запуск "Шэньчжоу-19" состоялся 30 октября в 4.27 по пекинскому времени (23.27.29 октября по мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Миссию возглавил Цай Сюйчжэ, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-14". Кроме того, на орбитальную станцию отправятся космонавты Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, для обоих полет станет первым в карьере. При этом Ван Хаоцзэ станет третьей по счету китаянкой, которая побывает в космосе. Сейчас она единственная женщина-бортинженер в Китае. Сун Линдун до того, как был избран членом экипажа миссии, был военным летчиком. Он станет первым китайским космонавтом, родившимся после 1990 года. Сейчас на станции находится экипаж миссии "Шэньчжоу-18", прибывший на "Тяньгун" 25 апреля. Миссию возглавил Е Гуанфу, который ранее был членом экипажа миссии "Шэньчжоу-13", а также космонавты Ли Цун и Ли Гуансу, для которых полет стал первым в карьере. Ранее замглавы управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян сообщил, что экипаж миссии "Шэньчжоу-18" вернется на Землю в ноябре. Члены экипажа "Шэньчжоу-19" будут находиться на орбитальной станции примерно шесть месяцев. В это время они будут проводить научные и прикладные испытания, совершать выходы в открытый космос, установят устройство защиты от космического мусора и так далее. Всего космонавты выполнят 86 научных и технических экспериментов и испытаний, сосредоточившись на таких сферах, как наука о жизни, физика невесомости, космическое материаловедение, космическая медицина, новые космические технологии и так далее. Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет — до 2038 года.

https://ria.ru/20241013/spacex-1977839096.html

https://ria.ru/20241007/nasa-1976838746.html

https://ria.ru/20230929/mks-1899476113.html

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