https://ria.ru/20241030/shapsha-1981012739.html

Шапша: Индонезия намерена сотрудничать с Калужской областью в сфере АПК

Шапша: Индонезия намерена сотрудничать с Калужской областью в сфере АПК - РИА Новости, 30.10.2024

Шапша: Индонезия намерена сотрудничать с Калужской областью в сфере АПК

Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Калужской областью, в частности, в сфере агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T21:20

2024-10-30T21:20

2024-10-30T21:20

калужская область

владислав шапша

калужская область

индонезия

россия

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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Калужской областью, в частности, в сфере агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Шапша в составе делегации Калужской области находится с рабочей поездкой в Индонезии. Губернатор провел ряд деловых встреч. В частности, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, состоялась рабочая встреча с председателем Совета региональных представителей (верхней палаты парламента Индонезии) Султаном Бахтиаром Наджамудином. Обсудили перспективы прямых экономических, культурных контактов Калужской области с регионами Индонезии. По словам Шапши, Наджамудин отметил, что состав совета сменился в этом году, и Калужская область стала первой из российских регионов, с которым проводится деловая встреча. По словам губернатора, калужская делегация услышала много теплых слов о России. Шапша рассказал о Калужской области. "Индонезийские партнеры высоко оценили достижения Калужской области, в том числе в ядерной медицине, фармацевтике. А также наш опыт по обеспечению бесплатным питанием школьников. В связи с новой продовольственной программой, видим заинтересованность в сотрудничестве с нашим регионом в сфере АПК. Прежде всего, в поставках молочной продукции, которой в Индонезии должны быть обеспечены все школьники", - подчеркнул губернатор. Он также рассказал, что встретился со студентами Университета Индонезии, с преподавателями вуза. По словам губернатора, молодежь проявляет большой интерес к России, многие изучают русский язык. "Предложил наладить межвузовское сотрудничество по атомной энергетике, ядерной медицине, фармацевтике, программной инженерии, робототехнике и другим направлениям. Организовать обмен студентами, двусторонние стажировки. Уверен, это будет интересно и полезно для подготовки высококлассных специалистов", - написал Шапша.

https://ria.ru/20241028/park-1980493310.html

https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html

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владислав шапша, калужская область, индонезия, россия