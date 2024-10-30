https://ria.ru/20241030/sessiya-1980856764.html

Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ

Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ - РИА Новости, 30.10.2024

Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает управление пресс-службы РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T11:08

2024-10-30T11:08

2024-10-30T11:08

красноярский край

михаил котюков

михаил мишустин

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КЕМЕРОВО, 30 окт – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил в ходе стратегической сессии председателя правительства России Михаила Мишустина. Обсуждение касалось развития университетов и организаций среднего профобразования, подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения технологического лидерства. Пристальное внимание в этой работе будет уделяться качеству подготовки кадров по техническим специальностям", – говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, по поручению главы государства уже в ближайшие три года будут подготовлены не менее миллиона рабочих и специалистов для основных отраслей. И для этого в рамках федерального проекта "Профессионалитет" вместе с ведущими предприятиями активно создаются образовательные кластеры. По словам Котюкова, Красноярский край как промышленный центр уделяет особое внимание поддержке инженерной школе. В крае успешно действует федеральный проект "Профессионалитет": три крупных вуза региона по своим программам готовят высококлассных специалистов-инженеров. Помимо этого, в 2025 году стартует проект "Профессионалитет для всех" с участием ведущих техникумов и предприятий. "Красноярский край должен стать пилотной площадкой по внедрению национальных проектов по направлению "технологическое лидерство". Наш регион – это промышленный центр, где система высшего и среднего профессионального образования играет ключевую роль в обеспечении отраслей высококлассными специалистами", - добавил губернатор. По его словам, для поддержки молодых кадров по направлению техлидерства в регионе предусмотрены премии, стипендии, а также дополнительные образовательные возможности для студентов. До конца года планируется утвердить региональную программу "Научно-технологическое развитие Красноярского края", которая усилит взаимодействие между учебными заведениями и предприятиями.

https://ria.ru/20241024/krasnoyarsk-1979768892.html

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красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков, михаил мишустин