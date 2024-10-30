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Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово - РИА Новости, 30.10.2024
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05:03 30.10.2024 (обновлено: 08:25 30.10.2024)
https://ria.ru/20241030/selidovo-1980821584.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово - РИА Новости, 30.10.2024
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово
Минобороны России показало видео, как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции при освобождении Селидово в ДНР. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T05:03
2024-10-30T08:25
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видео, как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции при освобождении Селидово в ДНР.На кадрах видно, как российские штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности и при поддержке бронегруппы, быстро проникают в лесные массивы и уничтожают противника в укрепленных позициях. В то же время расчеты дронов наносят удары по живой силе и технике противника, что способствует продвижению штурмовиков. "В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки войск "Центр" заняли важные позиции на господствующих высотах на окраине населенного пункта, что способствовало дальнейшим успешным действиям штурмовиков по зачистке города Селидово от формирований ВСУ", — рассказали в Минобороны.О взятии под контроль Селидово военное ведомство сообщило 29 октября.
https://ria.ru/20241029/selidovo-1980738472.html
селидово
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Кадры из освобожденного Селидово в ДНР
Минобороны показало новое видео из освобожденного Селидово в ДНР - как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции. На кадрах - штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности и при поддержке бронегруппы, быстро проникают в лесные массивы и уничтожают противника в укрепленных позициях. В то же время расчеты ударных дронов наносят удары по живой силе и технике противника, что способствует продвижению штурмовиков.
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селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово

Минобороны показало новые кадры, на которых ВС России уничтожают ВСУ в Селидово

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видео, как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции при освобождении Селидово в ДНР.
На кадрах видно, как российские штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности и при поддержке бронегруппы, быстро проникают в лесные массивы и уничтожают противника в укрепленных позициях. В то же время расчеты дронов наносят удары по живой силе и технике противника, что способствует продвижению штурмовиков.
«
"В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки войск "Центр" заняли важные позиции на господствующих высотах на окраине населенного пункта, что способствовало дальнейшим успешным действиям штурмовиков по зачистке города Селидово от формирований ВСУ", — рассказали в Минобороны.
О взятии под контроль Селидово военное ведомство сообщило 29 октября.

Селидово — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировки ВСУ.

Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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