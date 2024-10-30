https://ria.ru/20241030/selidovo-1980821584.html

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово - РИА Новости, 30.10.2024

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков ВСУ в Селидово

Минобороны России показало видео, как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции при освобождении Селидово в ДНР. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T05:03

2024-10-30T05:03

2024-10-30T08:25

специальная военная операция на украине

селидово

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны России показало видео, как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции при освобождении Селидово в ДНР.На кадрах видно, как российские штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности и при поддержке бронегруппы, быстро проникают в лесные массивы и уничтожают противника в укрепленных позициях. В то же время расчеты дронов наносят удары по живой силе и технике противника, что способствует продвижению штурмовиков. "В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки войск "Центр" заняли важные позиции на господствующих высотах на окраине населенного пункта, что способствовало дальнейшим успешным действиям штурмовиков по зачистке города Селидово от формирований ВСУ", — рассказали в Минобороны.О взятии под контроль Селидово военное ведомство сообщило 29 октября.

https://ria.ru/20241029/selidovo-1980738472.html

селидово

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Кадры из освобожденного Селидово в ДНР Минобороны показало новое видео из освобожденного Селидово в ДНР - как российские военные уничтожают противника и занимают господствующие позиции. На кадрах - штурмовики 15-й и 30-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности и при поддержке бронегруппы, быстро проникают в лесные массивы и уничтожают противника в укрепленных позициях. В то же время расчеты ударных дронов наносят удары по живой силе и технике противника, что способствует продвижению штурмовиков. 2024-10-30T05:03 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

селидово, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины